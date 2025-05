Eurovision 2025: scaletta prima semifinale (con Lucio Corsi e Gabry Ponte)

- Pubblicità -

Inizia l’Eurovision song contest 2025 e nella scaletta della prima semifinale in programma stasera, 13 maggio, a Basilea, sono previste anche le esibizioni di Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” e quella dell’altro italiano, Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”. Il cantautore maremmano, che ha preso il posto del vincitore di Sanremo dopo la rinuncia di Olly, ha già assicurato un posto nella finale, perché l’Italia è tra le Big 5, ossia le nazioni che accedono di diritto all’ultimo step del concorso canoro, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Gabry Ponte invece dovrà rientrare tra i primi 10 della tornare sul palco sabato 17 maggio. Il commento in italiano è affidato a Gabriele Corsi, ormai un veterano al suo quinto anno di conduzione, e la new entry Big Mama.

La scaletta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025: quando canta Lucio Corsi

I Paesi in gara stasera sono 15. L’inizio della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 è in scaletta alle ore 21 con diretta su Rai 2, Rai Radio2 e in streaming RaiPlay. L’apertura sarà affidata a un omaggio alle origini della competizione, con il racconto della prima edizione vinta proprio dalla Svizzera. Poi si entrerà nel vivo della sfida, intervallata dalle esibizioni di tre Paesi già in finale: Spagna, Italia e Svizzera.

Corsi e Ponte sono previsti nella seconda parte della serata. Il primo si esibirà insieme all’amico (e co-autore del brano “Volevo essere un duro”) Tommaso Ottomano, con due grandi casse anni ‘70, luci soffuse, colori virati sul seppia. Il secondo vestirà un abito color argento scuro e sarà accompagnato da effetti speciali come fuochi d’artificio e getti di fumo, oltre a immagini sul LED wall delle più famose opere italiane, dall’Uomo Vitruviano al David di Michelangelo.

Previsti anche due intervalli: un siparietto comico-musicale delle due presentatrici, Hazel Brugger e Sandra Studer, sui cliché legati alla Svizzera; un omaggio a Cèline Dion, che nel 1988 vinse proprio per la Svizzera, con un tributo eseguito dalla Neues Orchester di Basilea e da quattro artisti che lo scorso anno hanno partecipato alla kermesse.

Questa la scaletta delle esibizioni (comprese quelle di Lucio Corsi e Gabry Ponte), in programma durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025:

1. Islanda: VÆB – RÓA

2. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna: Melody – ESA DIVA (accede di diritto alla finale)

5. Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

6. Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Portogallo: NAPA – Deslocado

8. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro (accede di diritto alla finale)

10. Azerbaigian: Mamagama – Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

14. Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera: Zoë Më – Voyage (accede di diritto alla finale, avendo vinto la scorsa edizione)

15. Cipro: Theo Evan – Shh

A chiudere la serata, Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, il duo vincitore dell’Eurovision del 2000 a Stoccolma con “Fly on the Wings of Love”.

Chi può votare stasera?

Come detto Lucio Corsi accede automaticamente alla finale di sabato, l’esibizione in scaletta durante la prima semifinale dell’Eurovision 2025 è solo un’anteprima. In ogni caso durante la serata conclusiva, i telespettatori non potranno votare il concorrente del proprio Paese. È possibile scegliere l’altro italiano in gara, Gabry Ponte, visto che rappresenta i “vicini” di San Marino.

Chi risiede in Italia (e chi è all’estero ma con SIM italiana) vota durante la prima semifinale del 13 maggio e la finale di sabato, ma non nella seconda semifinale di giovedì. Si può esprimere la propria preferenza (a pagamento) attraverso i numeri 894.001 da fisso e 475.475.0 da cellulare via SMS oppure scaricando l’app ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Informazioni su eurovision.tv.