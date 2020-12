Investire in cripto valuta: come funziona Bitcoin Evolution, truffa o opportunità di guadagno sicuro

Dopo il momento di gloria, e gli indici al rialzo nel 2017, i Bitcoin sono tornati a far parlare di sé nel 2020. La madre delle cripto valute ha visto crescere costantemente i prezzi durante tutto l’anno, e le prospettive d’investimento per il 2021 sembrano essere davvero allettanti.

La cripto valuta più gettonata assume troppo spesso le sembianze di un autentico tesoro, ma guai a scambiarla per una scelta sicura perché non lo è, soprattutto se si considera di investire affidandosi a broker poco seri, sfruttando le illusorie potenzialità di software di trading di scarsa qualità.

Nel panorama attuale gravitano piattaforme che promettono guadagni facili e immediati, per poi scoprire amaramente che si tratta di una trappola, di un inganno o di un raggiro come ci insegna la truffa di Bitcoin Evolution.

Come funziona Bitcoin Evolution

Il bitcoin è una criptovaluta seria e non è una truffa, ma altrettanto non si può dire delle piattaforme con cui spesso si sceglie di operare. Pubblicizzate ai quattro venti alcune piattaforme di trading si rivelano autentiche truffe. Meglio diffidare di chi promette guadagni sin troppo elevati da subito o, ancor peggio, si serve di testimonianze false di personaggi di successo per pubblicizzare un prodotto illusorio.

Anche se di fatto non sono state emesse delibere ufficiali da parte della Consob, o sentenze che mettano nero su bianco la truffa acclarata, un sistema come quello offerto da Bitcoin Evolution origina seri dubbi, a partire dalla scelta di operare senza una regolare licenza.

Bitcoin Evolution vanta un funzionamento semplice, forse per questo attrae facilmente i trader, ma deve far riflettere l’obbligatorietà di effettuare un deposito, di cui si suggerisce una consistenza pari a $ 250. Per poter operare sulla piattaforma è necessario prima di tutto registrarsi predisponendo un account. Si passa poi al versamento del deposito, per poter sfruttare il sistema di trading in versione demo e, successivamente, con il quarto step, si concretizzata l’attivazione della funzione di trading automatico.

Testimonianze false e poco attendibili a favore di Bitcoin Evolution

Quel che lascia perplessi è la presenza di testimonianze false, con apprezzamenti sul sistema, di alcuni vip, fra cui spiccano Elon Musk, Gordon Ramsay e Peter Jones, che di fatto non hanno mai confermato l’affiliazione a Bitcoin Evolution.

Molte le opinioni e le recensioni a sfavore, che sottolineano la realtà poco chiara della piattaforma. Non sono rare le dichiarazioni di chi parla senza troppi giri di parole di autentica truffa, di chi sottolinea che è impossibile recuperare i soldi e di chi si è prodigato in inutili denunce senza aver ottenuto il benché minimo risultato o risarcimento.

