JustMary, il primo delivery italiano di cannabis legale finanzia l’emergenza Coronavirus

Privati e aziende del settore Fintech e del settore finanziario tradizionale, oltre a tante startup e PMI si sono unite in una nobile iniziativa che ha l’obiettivo di supportare le zone più colpite dall’emergenza connessa al Coronavirus. Anche Justmary, leader italiano nella consegna a domicilio di cannabis legale è scesa in campo direttamente e concretamente per fare la sua parte in un momento così particolare per la vita del nostro Paese.

Tutti possono contribuire

Unendoti a Justmary potrai contribuire alla raccolta fondi fintech4life donando quello che vuoi, anche pochi euro. Unendoti a Justmary supporterai CESVI , un’organizzazione umanitaria laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985. CESVI riceverà direttamente l’intera somma raccolta che sarà devoluta per l’80% all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e per il 20% servirà a supportare il programma di assistenza domiciliare agli anziani soli che vivono nelle zone più colpite dalla pandemia di Coronavirus. Aiutaci ora facendo la tua offerta. Aiutaci anche a coinvolgere sempre più persone condividendo il link e gli hashtag #fintech4life e #aiutiamocidacasa.

Chi è Justmary

Nata per intercettare uno dei trend del terzo millennio, Justmary è leader italiano nella consegna a domicilio di cannabis legale. A Firenze, Milano, Monza, Torino e Roma il servizio è attivo ogni giorno dalle 18 alle 24; l’ordine si fa comodamente sul sito justmary.fun e la consegna avviene in maniera completamente anonima, sicura e gratuita. Firenze ha premiato sin dall’inizio la varietà dei prodotti proposti da Justmary, tutti di altissima qualità, tutti legali e naturali e dotati di un’attestazione unica in Italia: Coqualab ha infatti certificato la nuova linea Justmary Origin e PinUp garantendo l’assenza di metalli pesanti e pesticidi.

Operativi al massimo

Chi conosce Justmary sa che non si ferma mai, anche e soprattutto in questo periodo in cui il numero di consegne a domicilio è aumentato notevolmente. L’ordine di cannabis legale, ganja e marijuana light arriva in totale sicurezza, nel rispetto delle direttive sanitarie. La Firenze che si ama, che cerca relax, in questi giorni resta a casa; Firenze chiama e Justmary risponde. Ogni giorno dalle 18 alle 24. Collegati ora su justmary.fun e se la tua zona non è coperta dal servizio delivery potrai optare per la consegna in pochi giorni a mezzo corriere.

In collaborazione con Justmary