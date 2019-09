Viaggi di gruppo, per partire basta un click: un soggiorno al mare o in montagna, un weekend lungo in Italia e in Europa oppure una gita di un giorno per staccare la spina. Con Vago Viaggi, tour operator specializzato in questo settore, potete mettervi comodi: la partenza della vacanza, piccola o grande che sia, è da Firenze o dai dintorni, mentre il viaggio è a bordo di pullman granturismo, dotati di tutti i comfort, perfino della presa usb per ricaricare il cellulare e del wifi gratuito.

Loro guidano, voi vi rilassate. Il pacchetto è “senza pensieri”, perché include – a seconda della meta – accompagnatore e guide turistiche in italiano, notti in hotel selezionati, pasti in ristoranti, escursioni e attività come ad esempio degustazioni enogastronomiche, visite culturali, momenti di divertimento.

Vago Viaggi, gite made in Florence

Un modo per girare le città italiane e le capitali europee senza i problemi del fai-da-te e con prezzi convenienti, anche grazie a promozioni e offerte last minute. Si prenota e si paga online, in modo sicuro sul sito di Vago Viaggi (carte di credito, di debito, prepagate e Paypal) oppure nelle agenzie di viaggio convenzionate. L’assistenza è disponibile 7 giorni su 7, è possibile chiedere informazioni tramite chat o Facebook, mentre la politica di cancellazione assicura flessibilità.

Tutto con la garanzia di chi ha un’esperienza decennale in fatto di escursioni in pullman. Vago Viaggi è infatti un marchio del gruppo fiorentino “Giotto Bus” che da 35 anni organizza tour in Italia e in Europa, oltre a far parte della famiglia di “Ciao Florence”, tour operator che solo nel 2018 ha contato 320mila clienti soddisfatti.

Viaggi di gruppo: parti da Firenze e arrivi…

Un fine settimana a Torino tra i musei e le attrazioni della città, giri turistici nelle Langhe per ammirare panorami e gustare vini, gite nelle bellezze della Basilicata e di Matera e ancora viaggi di un giorno verso i parchi divertimento più gettonati, dalle montagne russe di Gardaland fino alle specie marine dell’Acquario di Genova. Nel periodo natalizio non mancano le partenze per i mercatini di Natale. Queste sono solo alcune delle mete nazionali del nuovo catalogo di Vago Viaggi, che offre la possibilità di scoprire i tesori del Bel Paese.

E per chi vuole andare più lontano, sempre a bordo del bus, ecco i weekend e le vacanze in Europa con i viaggi di gruppo organizzati: da Vienna a Parigi, dagli eventi più importanti del continente come l’Oktoberfest di Monaco di Baviera ai festeggiamenti del Capodanno in una delle capitali europee. La partenza dei pullman è da Firenze, con fermate nelle principali città della Toscana e, in alcuni casi, anche a Bologna.

Qualche prezzo? Per un viaggio organizzato di un giorno a Urbino si spendono ad esempio 59 euro testa. Due giorni a Roma costano 185 euro a persona (incluso il pernottamento, i pranzi, gli accessi ai musei e la visita guidata al centro), mentre per una vacanza “da brivido” di una settimana tra i castelli della Transilvania, Budapest e le città dell’Est Europa servono poco meno di 900 euro a testa (con hotel a quattro stelle, mezza pensione e visite guidate).

