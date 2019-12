In via de’ Tornabuoni sotto a una “cascata” di lucine ci sono due grandi luminarie dove entrare per farsi selfie indimenticabili, mentre in piazza della Repubblica domina un albero d’artista firmato da Michelangelo Pistoletto (probabilmente lontano parente del più grande e “instagrammato” di Firenze in piazza Duomo) accompagnato dalla luminosa facciata della Rinascente, ormai diventata parte della tradizione natalizia cittadina.

Anche la città si veste a festa in occasione del Natale regalando a cittadini e turisti un’atmosfera speciale per accompagnare gli acquisti o semplicemente una lunga passeggiata rilassante. Camminando per il centro è molto facile trovare luci, decorazioni e alberi luminosi.

Il Natale a Firenze, con tante luminarie

In via della Vigna Nuova delle piccole cascate di luce fanno compagnia ai frequentatori del triangolo fiorentino della moda, per poi diventare le assolute protagoniste durante le ore serali, mentre in via delle Belle Donne tra i festoni degli alberghi e dei negozi si alternano le stelle bianche posizionate tra i palazzi. Sono solo alcune delle luminarie fiorentine.

E se non vi basta, oltre alle luminarie, ci sono le tante installazioni di F-light che illuminano storici edifici e monumenti, per saperne di più c’è il nostro “itinerario luminoso” sulle tracce del Firenze Light Festival.