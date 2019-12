Luci sfavillanti, alberi addobbati e strade illuminate tutte da vedere: si accendono le luminarie di Natale a Firenze, per rischiarare le notti tra la fine del 2019 e i primi giorni del 2020. Accanto ai classici, quest’anno c’è anche qualche novità. Abbiamo passato in rassegna gli spettacoli scintillanti da non perdere al calar del sole, fino all’Epifania. L’accensione in molti casi è scattata l’8 dicembre. Ecco le più belle luminarie da vedere a Firenze.

1. Luminarie natalizie in via Tornabuoni a Firenze, le più belle del 2019

Indubbiamente sono le più fotografate del Natale 2019: nel salotto buono di Firenze, via Tornabuoni, sotto alle tradizionali luminarie che pendono dai palazzi, sono “atterrate” due grandi sorprese. Un pallina di Natale formato gigante con un enorme giglio luminoso dal lato di piazza Santa Trinità e un pacco regalo super (fatto di lucine) sul versante di piazza degli Antinori, dentro cui scattarsi selfie sfavillanti. Il nuovo allestimento natalizio sta diventando una vera e propria attrazione, che ogni giorno richiama migliaia di fiorentini e turisti.

2. Albero di Natale in piazza Duomo (e il “cugino” al piazzale)

È il classico del Natale a Firenze: anche per il 2019 torna il grande albero in piazza Duomo, addobbato con migliaia di lucine led. Tanti i gigli rossi che pendono dai rami dell’abete alto 15 metri e donato dalla città di Moena. La posizione, all’angolo con via Martelli, è strategica perché regala photo opportunity con vista natalizia sulla Cupola del Brunelleschi e su Santa Maria del Fiore. Un albero di Natale “gemello” si trova sulla terrazza panoramica di Firenze, piazzale Michelangelo, per un colpo d’occhio sulla città illuminata per le feste.

3. Cascata di luci sulla Rinascente di Firenze (piazza della Repubblica)

Anche questa è ormai una delle tradizioni per il periodo di Natale: l’installazione di luminarie verticali sul palazzo della Rinascente di Firenze. Si tratta di una cascata di lucine led che adornano i 3 piani dello storico edificio affacciato su piazza della Repubblica per tutto il periodo delle feste. Da cima a fondo uno spettacolo scintillante, che incornicia finestre ed elementi architettonici, da godere ogni sera.

4. Un tris di alberi d’artista in 3 piazze fiorentine

F-light, il “festival delle luci” di Firenze che propone luminarie e videomapping, quest’anno vede come protagonisti anche i 3 alberi reinterpretati da 3 artisti contemporanei, grazie a un progetto del Museo Novecento. In piazza della Repubblica l’opera retroilluminata di Michelangelo Pistoletto, rivestita di immagini raffiguranti il Terzo Paradiso. In piazza Santa Maria Novella dal 14 dicembre si accende il lavoro di Mimmo Paladino costituito da neon luminosi. Nella stessa data si illumina anche l’albero di Domenico Bianchi in piazza Santissima Annuziata, fatto di segni che si ripetono dando l’illusione di movimento.

5. Luminarie di Natale a Firenze: via Romana

Ogni anno i negozianti del ccn – centro commerciale naturale Boboli pensano a un tema diverso per accendere via Romana, in Oltrarno. Per il Natale 2019 le luminarie che decorano questa strada di Firenze sono incentrate su messaggi verdi per il rispetto dell’ambiente e del pianeta, con il titolo “Green Christmas”. Lungo i fili di luci sono appesi grandi simboli luminosi, come il pianeta terra o alberi stilizzati.