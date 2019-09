Sabato 21 settembre, dalle 10:30 alle 19:30, è organizzata La Prima Giornata Genuina, un grande appuntamento per grandi e piccini nella sede delle Murate Park, in piazza Madonna della Neve a Firenze, e sarà sotto il segno della sostenibilità, del rispetto del Pianeta, del mangiare sano e a km 0.

L’evento è realizzato da Genuino.Zero, la start up fiorentina che ha messo al centro della sua attività l’incontro fra produttori del territorio e compratori fiorentini e ha realizzato un modo di fare la spesa genuino ed ecosostenibile (se la spesa che fai online la vuoi a casa, ti verrà portata con un corriere che si muove in bicicletta).

Alla festa ci saranno tante occasioni di svago per un pubblico di tutte le età, dibattiti per promuovere la cultura del mangiare sano e del vivere senza spreco, laboratori pratici dedicati agli adulti e ai bambini e la presenza dell’Assessore Cecilia De Re (Assessorato Ambiente, Agricoltura Urbana Comune di Firenze) a introdurre la manifestazione con i saluti istituzionali.

Nuovi modelli di consumo consapevoli e legati ai produttori locali

La Prima Giornata Genuina è anche occasione per stringere la mano a realtà del territorio che promuovono uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente e che si occupano di temi diversi eppure accomunati dallo stesso spirito: l’ecosostenibilità.

Saranno le ore del pomeriggio quelle dedicate ai racconti in prima persona dei produttori che spiegheranno il perché della loro scelta di vita. Scoprirete che molti di loro sono giovani che hanno abbandonato carriere “tradizionali”, per tornare alla terra e per vivere in una dimensione più sana. Accanto a loro ci saranno anche alcuni importanti chef stellati che hanno fatto del cibo locale a km0 la bandiera delle loro apprezzate cucine.

Laboratori ludico esperenziali a ingresso libero

I laboratori sono pensati per adulti e per bambini, i posti sono limitati, potete prenotare attraverso i seguenti link ai laboratori:

Che cos’è Genuino.zero

Genuino.Zero è una start-up innovativa che aiuta la promozione dei prodotti locali, rendendoli più vicini alla città ed ai consumatori urbani componendo la propria spesa dalla piattaforma per la vendita online che ricca di prodotti sostenibili. La spesa si ritira direttamente nel proprio quartiere, oppure si può richiedere la consegna direttamente la a casa, con veicoli ecologici.