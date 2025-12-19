venerdì, 19 Dicembre 2025
- Pubblicità -
Fiorentina

Contro l’Udinese ancora una partita da ultima spiaggia per la Fiorentina

Si cerca il interrompere l’emorragia di sconfitte in campionato dopo aver rimediato un’altra delusione in Europa

di Simone Spadaro

-

Tutti si aspettavo un sussulto d’orgoglio in Conference League ed invece la squadra di Paolo Vanoli ha rimediato un’altra sconfitta ed una sonora figuraccia a Losanna. I tifosi, sempre più delusi ed esasperati, hanno annunciato lo sciopero del tifo per i primi 20 minuti della partita contro l’Udinese che si giocherà domenica 21 dicembre alle 18. È però fondamentale concentrarsi sul campionato dove la classifica è drammatica. Contro i friulani l’ennesima gara decisiva per Vanoli dopo Sassuolo e Verona. Una sconfitta provocherebbe l’esonero o le dimissioni del tecnico arrivato per sostituire Stefano Pioli.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli, che si gioca la panchina, ed è per questo che ha dichiarato che è pronto a stravolgere la squadra. È probabile un cambio di modulo con un più tranquillo 4-4-2 e di alcuni uomini. Davanti a De Gea, la difesa sarà schierata a quattro con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Parisi. A centrocampo si rivedrà Fagioli sostenuto da Mandragora. A sinistra Kouame, a destra Fortini. Davanti agiranno Gudmundsson e Kean.

In casa Udinese si deve valutare il possibile rientro di Kamara. In porta giocherà Okoye, in difesa Solet, Kabasele e Kristensen. Per le corsie i favoriti sono Bertola per la sinistra, con Zanoli a destra. A centrocampo Karlstrom affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco formata da Zaniolo, ex di turno, e Davis.

