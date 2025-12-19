Contro l’Udinese ancora una partita da ultima spiaggia per la Fiorentina

- Pubblicità -

Tutti si aspettavo un sussulto d’orgoglio in Conference League ed invece la squadra di Paolo Vanoli ha rimediato un’altra sconfitta ed una sonora figuraccia a Losanna. I tifosi, sempre più delusi ed esasperati, hanno annunciato lo sciopero del tifo per i primi 20 minuti della partita contro l’Udinese che si giocherà domenica 21 dicembre alle 18. È però fondamentale concentrarsi sul campionato dove la classifica è drammatica. Contro i friulani l’ennesima gara decisiva per Vanoli dopo Sassuolo e Verona. Una sconfitta provocherebbe l’esonero o le dimissioni del tecnico arrivato per sostituire Stefano Pioli.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli, che si gioca la panchina, ed è per questo che ha dichiarato che è pronto a stravolgere la squadra. È probabile un cambio di modulo con un più tranquillo 4-4-2 e di alcuni uomini. Davanti a De Gea, la difesa sarà schierata a quattro con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Parisi. A centrocampo si rivedrà Fagioli sostenuto da Mandragora. A sinistra Kouame, a destra Fortini. Davanti agiranno Gudmundsson e Kean.

In casa Udinese si deve valutare il possibile rientro di Kamara. In porta giocherà Okoye, in difesa Solet, Kabasele e Kristensen. Per le corsie i favoriti sono Bertola per la sinistra, con Zanoli a destra. A centrocampo Karlstrom affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco formata da Zaniolo, ex di turno, e Davis.