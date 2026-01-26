Fiorentina in campo contro il Como per la Coppa Italia

- Pubblicità -

Si è svolto nel Duomo di Firenze la Santa Messa in ricordo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio. Presenti la moglie di Rocco Commisso, Catherine, il figlio Joseph e il direttore generale del club Alessandro Ferrari. Tra i presenti, oltre a tutte le squadre della Fiorentina, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tra i primi ad arrivare il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e l’ex calciatore viola Borja Valero. Ma ci sono anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’ad della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, il presidente del Sassuolo Carlo Rossi, il responsabile del settore giovanile della Juventus Gianluca Pessotto. Tra gli ex viola Sebastien Frey e Manuel Pasqual. Tra i presenti anche l’europarlamentare ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella ed il presidente di Toscana Aeroporti, l’imprenditore Marco Carrai. La commemorazione si è svolta alla vigilia dell’incontro di Coppa Italia Fiorentina – Como che si giocherà domani, martedì 27 gennaio alle 21 allo stadio Artemio Franchi.

Fiorentina-Como di Coppa Italia

Sarà una Fiorentina ancora priva di Moise Kean quella che affronterà al Franchi il Como in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centravanti viola, assente nelle ultime gare contro Bologna e Cagliari, sta proseguendo il lavoro personalizzato per smaltire un problema alla caviglia di cui soffre da quasi due mesi. Considerando la trasferta di sabato prossimo a Napoli e l’inevitabile priorità al campionato dove la Fiorentina è sempre in una posizione delicata, Vanoli sta valutando di effettuare più di un cambio in formazione, con il rilancio fra gli altri di Fortini, Ranieri e Nicolussi Caviglia. È viva l’ipotesi che Piccoli venga preservato al centro dell’attacco per far giocare uno tra Gudmunsson, Fabbian o Kouamè. Vanoli, dunque, potrebbe far giocare dall’inizio Fortini, Harrison e Brescianini, con Nicolussi Caviglia play e Gudmundsson sul fronte offensivo.

- Pubblicità -

Fabregas non potrà utilizzare sia Diao che Morata. In attacco dovrebbe giocare Douvikas con, alle sue spalle, il trio composto da Jesus Rodriguez, Nico Paz e Kuhn. A sinistra, in difesa, dovrebbe trovare spazio Alberto Moreno.