La Fiorentina a Losanna per l’ultima partita dei gironi della Conference League

- Pubblicità -

Dopo la sconfitta del Franchi contro l’Hellas Verona che ha allontanato ancora di più la zona salvezza, la Fiorentina torna a giocare in Europa. A Losanna l’ultima gara della fase a gironi della Conference League. L’eventuale vittoria permetterebbe ai viola di accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai play off.

Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro il Verona ed il ritiro al Viola Park si è parlato di più di eventuale esonero di Paolo Vanoli, di giocatori che hanno chiesto la cessione a gennaio che della partita che si giocherà a Losanna. Il destino del tecnico che era subentrato a Pioli è adesso legato alla sfida di Conference ed alla partita di domenica, allo stadio Franchi, contro l’Udinese. Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Robin Gosens. Tra i pali dovrebbe giocare Martinelli al posto di De Gea. In difesa spazio a Mattia Viti al posto di Ranieri. Sugli esterni Dodò e Parisi, mentre davanti c’è il dubbio tra Roberto Piccoli ed Edin Dzeko per affiancare Moise Kean, con il bosniaco favorito. In mezzo al campo ballottaggio tra Sohm e Richardson.

Il Losanna punterà molto sul fattore campo. Il tecnico Peter Zeidler potrebbe far giocare l’ex viola Nicky Beloko nel tridente di centrocampo, con lo svedese Roche e il georgiano Sigua. Davanti la coppia dovrebbe essere formata da Bair e Butler-Oyedeji.