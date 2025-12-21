La Fiorentina vince la prima partita di campionato

- Pubblicità -

Niente è risolto. La Fiorentina rimane ultima in classifica con 9 punti. Il quartultimo posto, occupato dal Parma (prossimo avversario sabato prossimo in trasferta), è a cinque lunghezze e la squadra è in convalescenza ma i primi tre punti conquistati al Franchi contro l’Udinese fanno morale. La Fiorentina aveva vinto l’ultima partita, in trasferta, a Udine e proprio contro l’Udinese ritrova il successo. Successo che arriva alla sedicesima giornata di campionato. I viola dovranno giocare con la stessa forza e la stessa costanza per almeno altre sei-sette volte se vuole evitare la serie B. La curva ha scioperato nei primi 20 minuti ed in molti, nonostante i tre punti guadagnati hanno comunque contestato la squadra a fine gara. Intanto si aspetta l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Pare che la dirigenza abbia individuato in Fabio Paratici, ex Juventus ed attualmente Tottenham, l’uomo giusto per far fare il mercato a gennaio.

Paolo Vanoli (ancora in silenzio stampa) non stravolge la squadra. Tiene fuori Pablo Marì e Sohm, inserisce Ndour, toglie la fascia di capitano a Ranieri per darla al portiere De Gea. Nell’Udinese di Runjanic, senza Bayo e Modesto, convocati per la Coppa d’Africa, occhi puntati sull’ex di turno Zaniolo, schierato titolare.



La partita

La svolta della partita arriva dopo soli 8 minuti. Il portiere Okoye stende fuori area Kean colpendo il pallone con la mano. Rosso diretto (entra al suo posto Sava) dell’arbitro Mariani e partita che si pone subito a favore viola. Al 21’ tocco corto di Fagioli per Mandragora che calcia subito e segna l’1-0 viola. L’Udinese si vede grazie ad un diagonale pericoloso di Zaniolo. Al 42’ è Gudmundsson che finta su Karlstrom e calcia trovando l’angolino in alto alla sinistra di Sava per il 2-0. In pieno recupero è Ndour che, di testa, su cross di Fagioli sigla il 3-0 col quale si va al riposo.

Nella ripresa ci prova al 54’ l’Udinese con Solet su passaggio di Lovric ma dopo due minuti è Parisi a calciare e colpire il palo. Kean è lesto a ribadire subito a rete per il 4-0. L’Udinese protesta al 64’ per un contatto, in area, tra Pongracic e Davis ma è tutto regolare per Mariani. Al 66’ l’Udinese accorcia le distanze con la conclusione a giro di Solet che sorprende tutti e, in particolare, De Gea. È il 4-1. Ma al 68’ Dodò lancia Kean che salta Solet e sigla il 5-1. Poche poi ancora le azioni nel finale. La Fiorentina finalmente vince la prima gara in serie A. Deve dare continuità perché la risalita e, soprattutto, la salvezza non sono obiettivi facili da realizzare.