Lungarno speciale estate 2019

Lungarno questo mese ci coglie di sorpresa con una inaspettata novità. In tutti i locali della città arriva l’edizione speciale dell’Estate nel comodissimo formato pocket, pensato apposta per essere portato in spiaggia.

Al suo interno il numero 5 la fa da padrone: 5 come i racconti inediti di Luca Starita, Francesca Corpaci, Selene Mattei, Michele Baldini e Daniele Pasquini; 5 come i gelati e cocktail da provare almeno una volta d’estate a Firenze consigliati da Raffaella Galamini, 5 come le cose da mettere in valigia prima di partire, e 5 come le mete “last second” da visitare quest’estate secondo Alba Parrini.

Da non perdere assolutamente gli articoli speciali a cura della Città Metropolitana dedicati alla mostra di Obey “Make Art Not War” e alle visite guidate al Parco di Pratolino.

Ma la freschissima novità del numero dell’estate sono le pagine dei giochi: Cruciverba, Indovina il gelato con le splendide illustrazioni di Marta Staulo, gli Haiku del cinema a cura di In Fuga dalla Bocciofila, Unisci i puntini e tanto altro. Ah, ovviamente le stelle stralunate dell’Oroscopo di Lavinia Ferrone vi seguiranno anche in questo numero.

Correte a prenderlo, leggetelo, giocateci e… non dimenticate di staccare e attaccare tutti gli adesivi della copertina. Sì, ci avete scoperti. La vera novità è questa qua.

SFOGLIALO ADESSO