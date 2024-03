8 marzo, coperte variopinte in piazza contro la violenza sulla donna

- Pubblicità -

È l’8 marzo, giornata internazionale della donna, e centinaia di coperte fatte a mano, unite l’una all’altra da un unico lunghissimo filo rosso, simbolo della battaglia condivisa contro la violenza sulle donne, coloreranno piazza san Francesco, nel cuore di Bagno a Ripoli. Una scultura in bronzo, raffigurante una giovane donna, troverà casa nel giardino della scuola superiore Gobetti-Volta, per non far calare i riflettori sull’emergenza dei femminicidi. E poi ancora, flash mob a passo di danza contro la violenza, letture sulla parità di genere, uno spettacolo teatrale e un aperitivo solidale per raccogliere fondi per le associazioni anti-violenza. Moltissimi gli appuntamenti in programma a Bagno a Ripoli venerdì 8 Marzo, in occasione della Festa della donna, tutti con un obiettivo comune: dire basta alla violenza.

8 marzo: coperte variopinte contro la violenza su ogni donna

Venerdì 8 Marzo, giornata internazionale della donna, piazza San Francesco diventerà un’unica gigantesca coperta variopinta per dire no alla violenza sulle donne. Merito di circa 500 coperte di Viva Vittoria, il progetto anti-violenza nato a Brescia e ben presto approdato in riva d’Arno grazie ad AILO Firenze, che dopo l’esperienza in piazza Santa Croce del novembre scorso è adesso protagonista di una trasferta a Bagno a Ripoli.

Dalle 16 alle 20 chiunque vorrà potrà acquistare una coperta con una offerta liberale e il ricavato sarà devoluto alle associazioni Artemisia Centro Antiviolenza di Firenze, Nosotras Onlus e ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane).

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della Sala Ruah, la sala parrocchiale adiacente alla chiesa della Pentecoste. Le coperte sono state realizzate da centinaia di donne e uomini di tutto il mondo. Un lavoro collettivo a cui anche la comunità ripolese ha dato un enorme contributo, con le coperte realizzate da Croce Rossa Italiana, Auser, Casa del Popolo di Grassina e singoli cittadini.

Ogni coperta, ampia un metro per un metro è legata alle altre da un unico filo rosso, il filo che deve unire donne e uomini, con una voce sola, nella lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa servirà a far conoscere e promuovere l’attività delle tre associazioni a cui sarà devoluto il ricavato.

Al termine dell’iniziativa si svolgerà alla Sala Ruah un aperitivo solidale. Anche in questo caso, una parte del ricavato sarà destinato ad Artemisia, Nosostras Onlus e ACISJF Firenze.

Bagno a Ripoli, le altre iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna

Durante l’iniziativa Viva Vittoria, sempre in piazza San Francesco a Bagno a Ripoli si terrà il flash mob a passo di danza delle ballerine e dei ballerini della scuola The Dreamers Academy. Accanto alla musica e al ballo, i ballerini si esibiranno proponendo letture di brani e poesie dedicati alle donne, alla lotta contro la violenza e alla parità di genere.

In occasione della Festa della donna inoltre, venerdì 8 Marzo alle ore 21.00, va in scena al Teatro comunale di Antella lo spettacolo “Sergio”, di e con Francesca Sarteanesi, una produzione Kronoteatro e Gli Scarti con il sostegno di Armunia residenze artistiche – Festival Inequilibrio. Un monologo che con una voce sola in una scena vuota, a metà tra un dialogo intimo e un colloquio interiore, ripercorre una vicenda familiare.

Infine, come ogni anno, in occasione dell’8 Marzo, il Comune di Bagno a Ripoli insieme allo SPI CGIL e all’Auser Bagno a Ripoli fa visita alle ospiti delle Rsa del territorio comunale, per donare un fiore, un mazzolino di mimosa, a tutte le donne più fragili, le anziane ricoverate nelle case di riposo. Quest’anno, l’omaggio floreale sarà recapitato in totale a 230 signore, ospitate nelle Rsa Villa Jole, Villa Oimpia e Villa Santa Monica, nelle Rsa Santa Teresa e Masaccio.