“Adesso e qui”, Tiziana Alma Scalisi presenta il suo libro d’esordio

Adesso e qui. Ha un titolo eloquente la prima fatica di Tiziana Alma Scalisi. Giornalista, copywriter e scrittrice presenterà il volume per la prima volta giovedì 8 ottobre alla libreria Salvemini di Firenze, nella piazza omonima, a partire dalle 18, con l’introduzione di Mario Chiarenza.

“Adesso e qui – Mai sottovalutare la forza di una donna terribile” è un viaggio dentro e a ritroso per recuperare il senso di “chi siamo” e appartiene al futuro che si è già compiuto. Descrive il coraggio di tornare a noi stessi, di sperimentare e sperimentarci per poterci guardare alla fine da un punto di vista diverso e privilegiato di chi sa e ha atteso fiducioso che gli eventi si compissero. Un itinerario tra sofferenza e grandi amori, tra paure e fragilità, dove ogni cicatrice diventa un portale, ogni ruga un’occasione.

La narrazione parte da un ricordo d’infanzia che spalanca le gocce di memoria che sono distillate sempre sul bordo di un tempo sospeso. Quel piccolo ricordo diventa la chiave per comprendere quel futuro che attende solo di essere guardato e svelato nella confusione della vita quotidiana. La memoria si risveglia e naufraga tra le emozioni di una donna che impara a guardare l’essenza negli occhi. Senza alibi. La consapevolezza di sé sfugge ai contorni delle categorie e si diffonde liquida nell’arco di una vita. Ineffabile. Incomunicabile. Sottile.

Alla fine l’approdo è, come dice il titolo “Adesso e qui”, dove ci attende il futuro. Abbandonarsi alla metamorfosi, per l’autrice, è l’unica strada possibile per poter inverare il nostro futuro. Non ci sono coordinate né cartine geografiche, l’amore è l’unica certezza, si segue l’istinto ogni minuto e, con solo l’anima tra le mani, il viaggio comincia a delinearsi.

Per informazioni sulla presentazione, che si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, 055.2466302 e [email protected]

BIOGRAFIA

Tiziana Alma Scalisi (Milano 1975) è giornalista dall’età di 5 anni, pubblicista free lance da meno. Vive e lavora a Firenze con Lorenzo e Sofia di cui è mamma autosufficiente. Ha frequentato Lingue e Letterature Straniere e non nasconde l’innata e travolgente passione per la terra siciliana il cui fuoco le scorre nel sangue per discendenza paterna. Parla Inglese, Russo e Spagnolo, ha studiato lingua e letteratura Araba. Collabora con alcune testate giornalistiche come free lance, è stata editore della testata giornalistica online Dilettanti Toscana fino al 2018. Co-autrice del libro “Dal Giglio alla Nazionale”, ed Scramasax 2014