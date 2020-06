Biblioteca, a Firenze prestito a domicilio gratis per chi non può uscire

Se il lettore non va in biblioteca allora la biblioteca andrà dal lettore, grazie a un servizio del Comune di Firenze, gratis. È un servizio di prestito a domicilio quello che dal 16 giugno la città gigliata offre agli over 65, ai disabili e a tutti coloro che hanno ancora difficoltà ad uscire di casa a seguito dell’emergenza Covid. Non solo volumi in realtà. Anche cd, dvd e riviste, insomma tutto il patrimonio custodito e di consueto messo a disposizione degli utenti iscritti.

Libri a casa gratis, basta un click (o una telefonata)

Il servizio, totalmente gratis, sarà attivo per le biblioteche comunali aperte a Firenze (su appuntamento per chi invece si reca direttamente sul posto), ovvero la Biblioteca delle Oblate, la Mario Luzi, Villa Bandini, la BiblioteCaNova Isolotto e la Biblioteca Filippo Buonarroti. Per richiedere un prestito dovranno essere contattate dall’utente al telefono o tramite email durante gli orari di apertura: martedì e giovedì dalle 14 alle 19 e mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 (la BiblioteCaNova accetta prenotazioni solo telefoniche).

Biblioteca e prestito a domicilio gratis: come prenotare a Firenze

Verificare la disponibilità del materiale è semplice, basta consultare il catalogo online dello Sdiaf (sistema documentario dell’area fiorentina) e verificare la disponibilità del libro o i libri, o cd o dvd che si preferisce. Bisognerà avere un po’ di pazienza però, le consegne – previste solo nel Comune di Firenze – non saranno immediate come una classica “home delivery”, in media ci vorrà una settimana per avere a casa ciò che si è richiesto. Non sapete cosa leggere? Allora consultate la nostra rubrica: i consigli del libraio.

Libri, cd & co: quanti e come averli

Alla Biblioteca delle Oblate e BiblioteCaNova Isolotto è possibile prendere in prestito un massimo di 8 volumi per 30 giorni rinnovabile per ulteriori 30 giorni se non prenotati da altri, 2 periodici per 15 giorni, 4 cd o dvd per 7 giorni. Massimo 5 libri per 30 giorni (rinnovabili per altri 30) alla Biblioteca Mario Luzi, Biblioteca Villa Bandini e Biblioteca Filippo Buonarroti, mentre per riviste, cd e dvd valgono le stesse regole delle altre biblioteche comunali.