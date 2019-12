Un piccolo teatro dove meno te lo aspetti, nel bel mezzo della galleria commerciale sotto la stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. Per ricordare, in mezzo al viavai di turisti e fiorentini, di passanti impegnati nello shopping, di pendolari e lavoratori, che, a volte, fermarsi e godersi uno spettacolo è il miglior regalo che si possa fare. E dunque, “A Natale regala il Maggio!”. È l’invito del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e della sua nuova biglietteria temporanea.

La biglietteria del Maggio Musicale alla stazione di Firenze

Il “teatrino” non è altro che uno stand espositivo per promuovere gli spettacoli che funziona anche come punto vendita per i biglietti. Sarà aperto dal 9 al 23 dicembre 2019, sette giorni su sette, al piano interrato della galleria commerciale, di fronte alla fontana. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.

Una biglietteria che è a tutti gli effetti una scenografia. Il teatrino, con tanto di sipario rosso, è quello visto in “Tutti mi chiamano”. Un titolo messo in scena in collaborazione con “Venti Lucenti” durante la stagione 2017/2018, disegnato da Daniele Leone e realizzato dai laboratori del Maggio.

Un teatrino come biglietteria, l’iniziativa del Maggio per Natale

La biglietteria, installata grazie all’accordo fra il Teatro e Firenze Parcheggi spa, proprietario dello spazio, si aggiunge agli altri punti vendita del Maggio in giro per la città. Ce ne sono all’Infopoint del Comune di Firenze in piazza della Stazione, presso i punti vendita Vivaticket, la biglietteria Boxoffice in via delle Carceri, la biglietteria del Teatro La Pergola, il negozio Dischi Fenice in via santa Reparata e l’ex chiesa di San Giovanni a Prato.

Oltre alle 14 edicole della città abilitate alla vendita: da piazza della Repubblica, piazza Dalmazia, piazza delle Cure, piazza del Pesce, Piazza Giorgini, piazza Pier della Francesca, a Borgo san Frediano, via San Gallo, via Locchi, via Moschi, via Fabbroni, via Piagentina (angolo piazza Alberti), via Marconi.

Eccezionalmente, e solo per questa biglietteria, non sarà applicato il diritto di prevendita. Un costo di gestione negli altri punti vendita abilitati è pari al 10% del prezzo del biglietto.