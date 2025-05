Giardino di Villa La Quiete a Firenze: apertura (gratis) alle visite

Per la prima volta il giardino storico, realizzato per volere dell'ultima discendente dei Medici, apre le porte al pubblico. In programma un weekend di eventi

Un weekend di iniziative per l’apertura del giardino storico di Villa La Quiete, sulle prime colline di Firenze: per la prima volta il pubblico potrà entrare in questo “parco segreto”, con giornate di ingresso gratis, un concerto e visite guidate speciali per i bambini. Il gioiello settecentesco, realizzato per volontà di Anna Maria de’ Medici e oggi affidato dalla Regione Toscana al’Università di Firenze, è stato sottoposto a lavori di restauro. Si aggiunge agli ambienti interni della villa già accessibili ai visitatori.

Gli eventi per l’apertura del giardino di Villa La Quiete a Firenze e come visitarlo

Come annunciato lo scorso febbraio dalla rettrice dell’ateneo fiorentino Alessandra Petrucci, l’apertura alle visite del giardino di Villa La Quiete è fissata per venerdì 16 maggio 2025. L’accesso sarà possibile dalle ore 18.00, mentre alle 19.15 è in programma il concerto dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Firenze, diretta da Gabriele Centorbi, che proporrà musiche di Beethoven, Salieri, Händel, Sibelius e Strauss. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sabato 17 e domenica 18 maggio il giardino sarà aperto gratuitamente senza necessità di prenotazione, in orario 10-18 (ultimo ingresso 17.30) e nelle stesse giornate sono in programma anche visite guidate tematiche dedicate ai bambini tra i 6 e gli 11 anni in occasione dell’International Museum Day. Dal 24 maggio al 26 ottobre 2025 prenderanno il via visite guidate ogni sabato e domenica (prenotazione online, costo 5 euro più commissioni di prevendita, gratis per gli under 14).

Cosa si può vedere

Il complesso di Villa La Quiete, che si trova in via di Boldone 2, a poca distanza da altre ville medicee (quella di Castello e la Petraia) fu acquistato nel Quattrocento dalla potente famiglia fiorentina, per poi essere destinato da Cosimo I alla commenda dell’Ordine di Santo Stefano. Quasi 2 secoli dopo fu comprato da Cristina di Lorena che lo fece ristrutturare. Il giardino storico di Villa La Quiete fu fatto realizzare tra il 1724 e il 1727, dall’ultima discendente dei Medici, Anna Maria Luisa, l’Elettrice Palatina.

Appena restaurato con fondi PNRR, conserva ancora oggi il suo assetto settecentesco ed è un perfetto esempio di giardino “all’italiana”. Dall’appartamento di Anna Maria Luisa si accede alla terrazza superiore, decorata con vasi settecenteschi in cotto dell’Impruneta e urne di spugne sul parapetto: era il giardino di fiori dell’Elettrice Palatina. Il parco inferiore, caratterizzato da una leggera pendenza, comprende 10 aiuole geometriche e due viali principali, oltre a fontane decorate con gruppi scultorei, una piccola grotta, gli stanzoni dei vasi (due ambienti dove oggi sono conservati una serie di antichi attrezzi da giardinaggio) e la ragnaia, un piccolo boschetto che percorre longitudinalmente tutto lo sviluppo del giardino formale.