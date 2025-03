Giornate Fai 2025 in Toscana: visite nel weekend di primavera

- Pubblicità -

Da Firenze a Lucca fino alla Maremma: sono oltre 30 i luoghi aperti per le Giornate FAI di primavera 2025 in Toscana, sabato 22 e domenica 23 marzo, per scoprire e riscoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della nostra regione. Con la 33esima edizione della manifestazione il Fondo Ambiente Italiano festeggia i suoi 50 anni di attività. In tutta Italia sono 400 le città coinvolte per un totale di 750 beni accessibili durante il primo weekend primaverile.

Come si svolgono le Giornate FAI di Primavera

Come ogni anno sarà possibile visitare, grazie a centinaia di volontari e giovani apprendisti ciceroni, palazzi storici, chiese, cimiteri monumentali ed edifici solitamente inaccessibili al pubblico. Le Giornate di Primavera rientrano tra le iniziative di raccolta fondi, durante le quali è possibile sostenere il FAI con una donazione. In tutti i beni aperti, i soci del Fondo Ambiente Italiano avranno diritto all’accesso prioritario (è possibile iscriversi sul posto), mentre alcuni luoghi saranno riservati soltanto a chi è in possesso della tessera.

I luoghi aperti a Firenze per le Giornate FAI di Primavera 2025

A Firenze sarà possibile vedere sotto una diversa luce l’ottocentesca Villa Vittoria, immersa in un parco secolare a pochi passi dalla Stazione Santa Maria Novella, oggi sede del Palazzo dei Congressi. Alle Giornate FAI di primavera 2025 partecipa anche l’Institut Français di Firenze, il primo istituto di cultura francese al mondo, che spalanca i battenti dell’antico Palazzo Lenzi, affacciato su piazza Ognissanti.

Poco fuori città, in via Senese, i volontari del Fondo Ambiente Italiano accompagneranno i partecipanti alla scoperta del Cimitero evangelico degli Allori, toccando i principali monumenti funebri dedicati ai grandi personaggi stranieri che si sono innamorati della città. Qui sono previsti due tour speciali per i soci FAI (su prenotazione) sabato 22 marzo alle 15 e domenica 23 marzo alle 12 insieme all’architetto Grazia Gobbi Sica, presidente dell’associazione “Amici degli Allori” e studiosa del Cimitero. Infine in provincia di Firenze, Campi Bisenzio offre l’opportunità di conoscere la storia di Palazzo Benini, sede del Municipio e dell’ottocentesco Teatro Dante.

Luoghi da non perdere in Toscana

Tra i tanti appuntamenti in Toscana per le Giornate FAI di Primavera 2025, a Livorno sono previste visite a Palazzo de Larderel, il più imponente e sontuoso edificio dell’Ottocento in città che ospita oggi i locali del Tribunale Civile, e al Palazzo di Giustizia. A Lucca porte aperte alla Chiesa di Santa Caterina, uno dei più raffinati esempi di architettura barocca in città, e al primo casinò d’Europa, l’ex Casinò dei Giuochi di Bagni di Lucca. L’affascinante edificio neoclassico in occasione delle Giornate FAI tornerà a ospitare i suoi antichi giochi, come il Biribisso, il Faraone, la Reale e molti altri. A Viareggio sono in programma inoltre visite all’hangar e al Museo del Carnevale.

Tanti anche gli edifici religiosi coinvolti: tra questi a Cascina (Pisa) la pieve romanica di Santa Maria Assunta e i suoi oratori; a Prato l’oratorio tardo gotico di San Bartolomeo in via Cava; a Montecatini Alto il Monastero delle Benedettine, con visite nei luoghi normalmente chiusi al pubblico.

E ancora, tour in borghi e città, come Capalbio (Grosseto), Vignoni (Siena), San Giovanni Valdarno (Arezzo), alla rocca di Nozzano (Lucca) e a Carrara per andare a caccia delle meraviglie nascoste della cittadina. Tra le curiosità di questa edizione, l’apertura al pubblico di una fabbrica di cioccolato (Amedei, a Pontedera, riservata ai soci FAI) e del Centro militare veterinario di Grosseto, tra alberi secolari e viali monumentali.

La lista completa dei luoghi aperti in Toscana per le Giornate FAI di Primavera

Ecco l’elenco dei luoghi aperti in Toscana per le Giornate FAI di Primavera 2025 (aggiornamenti sul sito del Fondo Ambiente Italiano):

Arezzo

Chiesa di Santa Maria Nuova (Cortona)

Santuario Santa Maria delle Grazie al Calcinaio (Cortona)

San Giovanni Valdarno: percorso d’arte, storia e bellezza (San Giovanni Valdarno)

Firenze

Cimitero Evangelico agli Allori (Firenze)

Villa Vittoria: da dimora privata a Palazzo dei Congressi (Firenze)

Palazzo Lenzi Quaratesi – Istituto Francese Firenze (Firenze) accesso riservato ai soci FAI

Palazzo Benini – Sede del Municipio e Teatrodante (Campi Bisenzio)

Grosseto

Le mura, la porta e il borgo di Capalbio (Capalbio)

Castello di Capalbio (Capalbio)

Chiesa della Provvidenza (Capalbio)

Chiesa di San Nicola (Capalbio)

Centro Militare Veterinario (Grosseto)

Livorno

Palazzo de Larderel – Tribunale Civile di Livorno (Livorno)

Palazzo di Giustizia di Livorno (Livorno)

Chiesetta di S. Stefano alle Trane (Portoferraio)

Lucca

Antichi giochi all’ex Casinò di Bagni di Lucca (Bagni di Lucca)

San Cassiano di Controne tra scultura e mistero (Bagni di Lucca)

Chiesa di Santa Caterina (Lucca)

Borgo e Castello di Nozzano (Lucca)

Archivio Storico Comunale (Lucca)

Teatrino di Vetriano (Fraz. Vetriano – Pescaglia)

Hangar del Carnevale di Viareggio (Viareggio)

Museo del Carnevale (Viareggio)

Massa-Carrara

Carrara inedita: le meraviglie nascoste della città (Carrara)

Pisa

Gli Oratori e Pieve di Cascina (Cascina)

Corti e Chiesa di San Domenico (Pisa)

Amedei Toscana (Pontedera) accesso riservato ai soci FAI

Pistoia

Chiesa di San Leone e murales del Giardino di Cino (Pistoia)

Salone delle Feste – Kursaal (Montecatini Terme)

Monastero delle Benedettine – Montecatini Alto (Montecatini Terme)

Prato

Conservatorio San Niccolò: il noviziato restaurato (Prato)

Oratorio di San Bartolomeo in Via Cava (Prato)

Siena

Torre e Casa Campatelli (San Gimignano)

Vignoni (San Quirico d’Orcia)

Convento dei Cappuccini (San Quirico d’Orcia) accesso riservato ai soci FAI

Palazzo Lemmi Cospi Billò (San Quirico d’Orcia)