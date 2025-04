Giovan Battista Foggini, in mostra a Firenze il genio del barocco

- Pubblicità -

Fino al 9 settembre 2025, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita una grande mostra monografica dedicata a Giovan Battista Foggini (1652-1725), figura chiave dell’arte tardo-barocca fiorentina. Promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E, l’esposizione è un’occasione imperdibile per scoprire l’opera di un artista che ha saputo unire scultura, architettura e arti decorative in uno stile sontuoso e raffinato, apprezzato dai Medici e imitato dai suoi contemporanei.

Un viaggio nel barocco fiorentino

La mostra “Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale”, curata a Firenze da Riccardo Spinelli con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, si snoda attraverso più di 80 opere tra sculture, disegni e manufatti provenienti da collezioni italiane e internazionali. Tra queste, spiccano prestiti da istituzioni prestigiose come il Museo del Louvre, il Bayerisches Nationalmuseum, il Minneapolis Institute of Arts, le Gallerie degli Uffizi e i Musei del Bargello.

Il percorso espositivo mette in luce tutte le sfaccettature del talento di Foggini: dalle sue prime opere romane al ruolo di scultore di corte, direttore delle Manifatture di Galleria e architetto richiesto da nobili famiglie e ordini religiosi. In mostra si ammirano bozzetti in terracotta, raffinati bronzetti ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, ritratti di membri della famiglia Medici, preziosi reliquiari e oggetti in pietre dure.

Palazzo Medici Riccardi: il luogo ideale per Giovan Battista Foggini

Non poteva esserci sede più adatta di Palazzo Medici Riccardi per celebrare Giovan Battista Foggini a Firenze. L’artista fu infatti autore del maestoso scalone monumentale e partecipò alla decorazione della Galleria degli Specchi e della Biblioteca Riccardiana. Alcuni ambienti del palazzo ospitano oggi le sue opere, in un dialogo suggestivo tra arte e architettura.

Percorsi, visite guidate e attività per famiglie

La mostra è arricchita da un programma di visite guidate ogni fine settimana, itinerari urbani fogginiani e atelier creativi per famiglie e scuole, pensati per valorizzare il patrimonio barocco fiorentino e coinvolgere un pubblico di tutte le età. Tra gli appuntamenti in programma, da non perdere gli itinerari nei quartieri storici di Firenze (Oltrarno, centro città) alla scoperta dei luoghi fogginiani.

L’omaggio fotografico a Foggini

In parallelo, nelle Sale Fabiani del Palazzo è allestita la mostra fotografica “La Firenze di Foggini. Sguardi di Paolo Bacherini”, un omaggio visivo all’impronta lasciata dallo scultore sull’architettura cittadina. Le immagini in bianco e nero, scattate tra il 2002 e il 2003, raccontano con poesia e precisione le chiese, i palazzi e gli spazi pubblici trasformati dal suo genio.

Info e orari della mostra su Giovan Battista Foggini

Dove : Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 3, Firenze

Quando : fino al 9 settembre 2025

Orari : tutti i giorni 9:00 – 19:00 (chiuso il mercoledì)

Biglietti e prenotazioni : [email protected] | Tel. +39 055 2760552

Percorsi e visite guidate: prenotazione obbligatoria