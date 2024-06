I paesaggi dell’anima di Zhang Shaoxia

- Pubblicità -

Sabato 22 giugno alle ore 17,00 nelle sale di Palazzo Bellini in Lungarno Soderini 3 si apre la mostra GOLF – COURSE LANDSCAPES, prima personale in Italia del celebre pittore cinese Zhang ShaoXia. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti, a fianco dell’artista, il moderatore accademico, Li Xiaoshan insieme ai due curatori: Lin Shuchuan e Barbara Drudi.

Zhang Shaoxia

Classe 1953, Zhang Shaoxia ha trascorso la sua giovinezza come giovane intellettuale lavorando nelle campagne della provincia di Jiangsu. Durante gli anni della Rivoluzione Culturale, dal 1972 al 1974, è stato uno degli studenti della prima generazione di operai, contadini e soldati ammessi all’Università Normale di Nanjing dove ha studiato presso il Dipartimento di Belle Arti sotto la guida del più noto esperto di arte internazionale in Cina, il prof.Liu Ruli, con il quale, nel 1987, ha pubblicato in tre volumi “La storia dello sviluppo dell’arte occidentale”. Docente a partire dal 1982 si è dedicato alla pittura e alla scrittura. Nel 1988 è stato nominato primo direttore della Facoltà di Belle Arti dell’Università di Hainan. Nel 2009 ha pubblicato “Storia dell’arte applicata nel mondo” e due anni dopo, i due volumi sulla “Storia dell’arte europea”.

- Pubblicità -

Le opere

Fino a sabato 29 giugno nella magnifica cornice di Palazzo Bellini, in riva d’Arno, sarà possibile ammirare una trentina di opere (fra olii su tela e schizzi preparatori) del celebre maestro cinese che, attingendo ai grandi classici della pittura del tardo Ottocento e del primo Novecento europeo (specie francese), ripercorrono la sua intensa attività artistica, illustrando una passione incondizionata per il paesaggio e la natura incontaminata dei campi da golf , ai quali si è dedicato in oltre trent’anni della sua attività, distinguendosi come il più accreditato artista di settore su scala internazionale.

Orari

Orario di apertura: Da lunedì a venerdì: dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00 – Sabato: dalle 10.30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00 – Domenica: chiuso (Ingresso libero)

- Pubblicità -

INFO: [email protected]