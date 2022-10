L’Estate fiorentina 2023 prende forma: un grande concerto il 2 giugno

Pubblicità

L’Estate fiorentina 2023 prende già forma, seppur sia finita quella precedente e si sia nel mezzo della nuova iniziativa di Palazzo Vecchio, l’Autunno fiorentino. Nonostante ciò il Comune è già a lavoro. Per il 2023 il budget previsto è di circa 1,7 milioni. Tra le novità annunciate cresceranno ‘Le piazze dei libri’ che, oltre al centro, si ‘sposteranno’ in periferia. Arriveranno poi due grandi eventi.

Estate fiorentina 2023: i nuovi eventi

Ad annunciare le novità dell’Estate fiorentina 2023 è stato il vicesindaco e assessore alla cultura Alessia Bettini che ha parlato anche dei due grandi eventi che Palazzo Vecchio sta organizzando per il prossimo anno. Uno coinvolgerà le orchestre giovanili. L’altro sarà organizzato per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Bettini ha detto che il Comune sta lavorando ad anticipare il bando ai primi di gennaio. Sulle orchestre “saranno coinvolte quelle di tutta Italia, fiorentina e non, in una delle piazze più belle della città”. Mentre sul 2 giugno lo spettacolo “racconterà la storia e la nascita della Repubblica”.

Il bilancio dell’ultima estate

Si pensa già all’Estate fiorentina 2023, anche perché così si sogna di poter arrivare ad un periodo più “tranquillo” come ritmi. Però è giusto sottolineare anche ciò che è stato fatto nell’estate appena conclusa. Oltre 1.100 eventi, più di un milione di presenze, 146 soggetti coinvolti, 15 grandi festival e 4 progetti speciali, il tutto in 4 mesi di attività culturali. Questi sono stati i numeri del 2022, con un successo importante, da tutti i punti di vista. Sono andati bene, precisa Palazzo Vecchio, anche i 15 grandi festival che torneranno nel 2023: Firenze Jazz Festival, Secret Florence, Apriti cinema, Genius loci, Firenze dall’alto, Musart, Florence Dance Festival, Sagrati in Musica, La città dei lettori, Festival au desert, Lattexplus, Copula mundi, Florence Folks Festival, Italian Brass Week, Cirk Fantastik!.

Ora è tempo di Autunno Fiorentino (e anche qui lo svago non manca), per l’Estate fiorentina 2023 (qui il sito ufficiale) ancora ci sarà da pazientare.