Estate fiorentina 2022: oltre 100 eventi tra novità e grandi ritorni

Giorni di ripartenze, rinascite ma anche, purtroppo, di perdite. L’edizione 2022 dell’Estate Fiorentina è infatti dedicata ad Enrico Greppi, in arte Erriquez, cantautore fiorentino e cofondatore della Bandabardò, scomparso prematuramente l’anno scorso, che sarà ricordato con il concerto inaugurale del lungo programma di eventi. “Tre passi avanti” è il titolo della rassegna che parte il 27 maggio con il live della Bandabardò e altri grandi nomi della musica italiana, come i Negrita, Piero Pelù, Carmen Consoli che renderanno omaggio a Erriquez sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine. Una dedica importante che tocca il cuore della città di Firenze e di chi la vive.

L’estate Fiorentina 2022 alza anche il suo budget, raggiungendo 1,7 milioni di euro tra fondi comunali, fondi Pon metro e la sponsorizzazione di Toscana Energia, coinvolgendo 137 soggetti per 118 eventi, molti dei quali completamente gratuiti.

Le novità del festival

Tante novità per l’Estate Fiorentina 2022, fin dal progetto legato ad Erriquez, un tassello dei grandi eventi tematici a cui si aggiunge la rassegna dedicata agli anni Ottanta: una serie di appuntamenti che spaziano dal teatro alla fotografia fino alla moda, per trasmettere la creatività di quel decennio. Inoltre, il progetto “Letteratura 1922-2022” organizzato in occasione del centenario della nascita di sei dei più grandi intellettuali del Novecento come Pasolini, Fenoglio e Bianciardi, porterà in città lectures ed eventi collaterali per tramandare la conoscenza dei maestri della letteratura attraverso vari modelli comunicativi.

L’Estate Fiorentina 2022 si concentra sui libri, dopo TESTO arriva “Le piazze dei libri” una rassegna dedicata alla promozione della lettura che coinvolgerà varie librerie indipendenti e non. L’evento, che si svolgerà nelle varie piazze di Firenze dal 1° al 10 luglio, è ideato dal Comune per rendere vivo il Patto per la Lettura della Città di Firenze e promuovere la lettura come strumento necessario per una cittadinanza consapevole e responsabile.

Estate Fiorentina 2022: tra novità e conferme

Tre mesi di programmazione culturale, di spettacoli, lectio magistralis, eventi collaterali e molto altro. Partendo dal centro, l’Estate Fiorentina 2022 tocca i vari quartieri con iniziative diffuse come quella organizzata dalla Fondazione Giorgio Gaber all’Isolotto e gli eventi sul sagrato di Santo Spirito che si protrarranno per tutta l’estate. Inoltre, i grandi concerti, il Musart Festival in piazza Santissima Annuziata (LP, Achille Lauro, Vinicio Capossela, Cocciante e Steve Hackett, solo per fare alcuni nomi), gli ospiti del Firenze Rocks e molti altri appuntamenti animeranno le calde serate in città.

E ancora spettacoli teatrali come Azioni corsare a cura di Murmuris, Spiragli della compagnia Interazioni Elementari e le Walking Thérapie di Pupi e Fresedde. All’interno dell’Estate Fiorentina 2022 non possono ovviamente mancare le rassegne cinematografiche che ci fanno battere il cuore e sognare. Tra queste il Cinema nel Chiostro, i film gratis di Apriti Cinema nel piazzale degli Uffizi (dal 27 giugno al 7 agosto), il Festival Entre Dos Mundos e Sentiero Film Factory dal 15 al 18 settembre. Si aggiungono anche le rassegne dedicate alla danza, come gli eventi organizzati dal Balletto di Toscana, Crossroads 2022 a cura di Opus Ballet e il Florence Dance Festival. L’orchestra da Camera Fiorentina incanterà gli spettatori con Musica Sotto le Stelle 2022 mentre gli Amici della Musica di Firenze porteranno in città il Fortissimo Firenze Festival.

Estate fiorentina 2022: gli eventi dei festival

Ovviamente gli eventi non finiscono qua. L’Estate Fiorentina 2022 invaderà la città intera con rassegne multidisciplinari e arte contemporanea. Tra queste troviamo le iniziative del Balagan Cafè organizzate dalla Comunità ebraica di Firenze o Essenziale 2022 a cura di Fosca in Tepidario, l’Estate a San Salvi o Bagni Lucia 2022 organizzato da Radio Papesse.

Confermati poi i 15 grandi festival che animeranno la città di Firenze da giugno a settembre. Si parte con Secret Florence dal 4 al 15 giugno che presenterà delle performance uniche in varie zone della città di Firenze. La città dei Lettori dal 9 al 12 giugno punterà sempre il focus sui libri, grandi protagonisti dell’Estate Fiorentina 2022. Dal 30 giugno al 3 luglio il Lattexplus porterà una ventata di freschezza con i nomi di punta della musica elettronica. Mentre dal 13 al 26 luglio si terrà Musart 2022 con tantissimi artisti che saliranno sul palco di Santissima Annunziata.

Tornano anche altre rassegne: Florence Folk Festival (21-23 luglio); Italian Brass week (24-30 luglio); Cirk Fantastik (8-18 settembre) e Copula mundi (16-18 settembre). Tanti festival per tre mesi d’estate ricchi di eventi per ripartire tutti insieme dopo due anni di stop. Per il programma completo consultare il sito dell’Estate Fiorentina 2022

I locali all’aperto dell’estate fiorentina 2022

Accanto ai tanti eventi dell’Estate Fiorentina 2022, ci sono anche i numerosi locali all’aperto che animeranno vari luoghi della città. Gli spazi estivi coinvolti sono il Giardino dell’Orticoltura, il Parco dell’Anconella dove si terrà Anconella Movies. Ci si sposta poi sul Lungarno del Tempio, Ponte San Niccolò e lo splendido Giardino delle Rose. A questi si aggiunge l’Anfiteatro delle Cascine, Piazza San Marco, la Fortezza da Basso, le Murate, il giardino Niccolò Galli, Piazza Tasso, Piazza dei Tre Re e Parterre.