I luoghi d’arte fiorentini spalancano le porte, sperando nella permanenza in zona gialla. Da oggi, 21 gennaio 2021, è stata decisa la riapertura del Museo archeologico nazionale di Firenze (MAF) con nuovi orari, dal lunedì al venerdì, e per un numero limitato di visitatori. È quanto deciso dalla Direzione regionale musei della Toscana che gestisce quasi 50 luoghi d’arte in tutta la Toscana e da cui dipende anche il museo di piazza Santissima Annunziata e via della Colonna.

L’archeologico va ad aggiungersi alla lista dei musei di Firenze aperti dopo lo stop imposto dalla seconda ondata di Covid. Il nuovo Dpcm permette l’apertura in zona gialla di questi luoghi di cultura.

Cosa si può vedere con la riapertura del Museo Archeologico di Firenze

Al momento il museo archeologico di Firenze riapre al pubblico solo una parte del suo patrimonio, con un percorso di visita obbligatorio e uscita su via della Colonna: dal 21 gennaio si possono vedere le opere ospitate nelle sale del piano terra (ossia una porzione della sezione etrusca) e del primo piano (Chimera, Arringatore, scultura funeraria etrusca, Monetiere e il Museo Egizio). Chiusi al pubblico il secondo piano e il corridoio delle gemme.

La riapertura permette anche di vedere la mostra temporanea “Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona”, che era rimasta accessibile solo per pochi giorni dopo l’inaugurazione. Per la prima volta dopo 150 anni sono state riunite le principali opere – 293 reperti in tutto – della collezione archeologica del conte Napoleone Passerini e della sua famiglia.

Orari e prezzi dei biglietti dal 21 gennaio 2021

Il museo archeologico nazionale di Firenze è aperto dal 21 gennaio, fino a quando la Toscana resterà in zona gialla, dal lunedì al venerdì, con questi orari:

Lunedì e mercoledì solo al mattino ore 8.30-14.00

ore 8.30-14.00 Martedì e venerdì tutto il giorno ore 8.30-19.00

ore 8.30-19.00 Giovedì solo il pomeriggio ore 14.00 – 19.00

ore 14.00 – 19.00 Sabato, domenica e festivi il museo archeologico è chiuso

La biglietteria è attiva fino a 45 minuti prima dell’orario di chiusura, aggiornamenti sugli orari sul sito ufficiale. Per le regole anti-Covid è consentita la visita a massimo 80 persone ogni ora (visite di gruppo con massimo 5 persone). Questi i prezzi dei biglietti per visitare il museo archeologico di Firenze: 8 euro l’intero, 2 euro il ridotto, gratis l’ingresso per chi ha il biglietto delle Gallerie degli Uffizi (entro 5 giorni dall’acquisto).