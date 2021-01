Toscana, zona gialla fino a quando: rischio arancione nel weekend?

In bilico tra due “tinte” e con il rischio di un fine settimana spezzato a metà. La Toscana è tra le 6 aree d’Italia che sono rimaste in zona gialla, ma già questo weekend (23-24 gennaio) la mappa dei colori Covid potrà cambiare nuovamente. Per capire fino a quando la Toscana resta in zona gialla e che zona scatta nel weekend bisogna attendere il nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Lo scorso fine settimana la Toscana è stata confermata in gialla per un soffio, visto l’indice Rt: pochi decimali in più e sarebbe scattata in automatico la zona arancione. Per finire in arancio infatti basta un Rt pari o superiore a 1, mentre 1,25 è la soglia limite per la zona rossa. Anche il passaggio in uno scenario di rischio più alto, determinato da 21 parametri diversi, impone una retrocessione automatica in una zona con maggiori restrizioni.

L’indice Rt della Toscana

Fino a quando i parametri resteranno sotto controllo, la Toscana potrà evitare la retrocessione da zona gialla a zona arancione. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 4 al 10 gennaio l’indice Rt della Toscana si muoveva tra 0,96 e 1,07: sebbene la media sia 1,01, per il monitoraggio si prende in considerazione il valore inferiore di questa forbice.

Per quanto riguarda gli altri dati, la Toscana presentava il valore più basso in Italia per l’incidenza di positivi in una settimana, con 85 casi ogni 100.000 abitanti, stabile la capacità di tracciamento (99%) e l’occupazione delle terapie intensive (25%). Giù la pressione sugli ospedali (occupato il 15% dei posti letto), meno della metà della media nazionale (37%). Qui il report settimanale.

Fino a quando la Toscana resta in zona gialla: che zona è nel weeekend. Rischio arancione?

Quindi in che zona è la Toscana questo weekend (23-24 gennaio): gialla o arancione? Il nuovo monitoraggio settimanale Covid è atteso come di consueto tra giovedì e venerdì: in base a questi dati la cabina di regia del Ministero della Salute deciderà i cambi di colore. L’ordinanza del ministro Roberto Speranza è prevista venerdì 22 gennaio ed entrerà in vigore due giorni dopo.

Quindi il fine settimana rischia di essere “spezzato a metà”. La Toscana resta in zona gialla di sicuro fino a sabato 23 gennaio, poi domenica 24 sarà valida la nuova ordinanza con un eventuale cambio di colore: se i dati dei contagi peggioreranno, la Toscana finirà in zona arancione domenica e anche nel weekend successivo.

Le regole della zona gialla e arancione

Fino a quando la Toscana resta in zona gialla ristoranti e bar sono aperti fino alle 18 ed è possibile uscire dal comune (ma non dalla regione). In zona arancione invece ristoranti e bar sono chiusi (attivi solo per l’asporto) e le restrizioni agli spostamenti si applicano sul territorio comunale, quindi non si può andare fuori comune se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In arancione anche i musei sono chiusi.