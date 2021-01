Musei di Firenze aperti (anche gratis): nuovi orari 2021, dagli Uffizi a Boboli

I primi musei di Firenze sono aperti, dopo lo stop durato mesi, con orari diversi: una riapertura al giorno per Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, i musei civici fiorentini (da Palazzo Vecchio al Museo Novecento) invece hanno deciso la riapertura immediata dal 18 gennaio 2021, stesso discorso per i luoghi d’arte legati al Bargello. È “l’effetto zona gialla”. L’ultimo Dpcm del governo ha infatti stabilito la ripartenza di questi scrigni di cultura, nelle regioni classificate in fascia gialla (e la Toscana lo è almeno fino a sabato 23 gennaio).

Cambiano però gli orari dei musei di Firenze: secondo il decreto della Presidenza del Consiglio possono stare aperti solo dal lunedì al venerdì, mentre sono chiusi il weekend (sabato e domenica) e non è permessa l’apertura nei giorni festivi. Restano le regole anti-Covid: mascherina obbligatoria, distanza di sicurezza, termoscanner all’ingresso, gel per le mani. Inoltre è previsto il contingentamento dei visitatori, si consiglia quindi la prenotazione dei biglietti.

Ecco la lista dei principali musei di Firenze che sono aperti nel mese di gennaio 2021.

Gallerie degli Uffizi: da Pitti a Boboli tutti aperti

La riapertura degli Uffizi, uno dei musei più famosi di Firenze, è prevista giovedì 21 gennaio 2021, ha annunciato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, i musei di Palazzo Pitti spalancano i battenti ai visitatori da mercoledì 20 gennaio, mentre da martedì 19 gennaio è aperto il Giardino di Boboli.

Per gli Uffizi al momento riaprono le 40 sale al secondo piano e si possono visitare le mostre “Imperatrici, matrone, liberte. Volti e segreti delle donne romane” e “Esperimento su di un uccello inserito in una pompa pneumatica di Joseph Wright”. Dentro Palazzo Pitti è possibile visitare la Galleria d’arte moderna, il tesoro dei Granduchi e la Galleria Palatina, chiuso il museo della moda e del costume.

Ecco i nuovi orari per le Gallerie degli Uffizi:

Galleria degli Uffizi (dal 21 gennaio 2021) – dal martedì al venerdì con orario 8.30 – 18.30

(dal 21 gennaio 2021) – dal martedì al venerdì con orario 8.30 – 18.30 Palazzo Pitti (dal 20 gennaio 2021) – dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 – 13.30

(dal 20 gennaio 2021) – dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 – 13.30 Giardino di Boboli – da lunedì a venerdì orario 8.30 – 16.30 (fino alle 17.30 a marzo), chiuso il primo e ultimo lunedì del mese

Ricordiamo che il Giardino di Boboli è uno dei musei di Firenze gratis per i residenti nel Comune fiorentino, se si entra dalla porta di Annalena in via Romana.

Aperti i musei civici di Firenze: da Palazzo Vecchio al Museo Novecento

Riapertura al pubblico anche per i musei civici di Firenze che comprendono Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, Cappella Brancacci e Fondazione Romano, Museo di Santa Maria Novella, il Museo del ciclismo Gino Bartali e il Memoriale di Auschwitz. Gli accessi sono contingentati quindi è consigliata la prenotazione dei biglietti online, sul sito del Comune, oppure in biglietteria.

Riprendono inoltre le visite guidate, su prenotazione e in piccoli gruppi, a cura dell’associazione Muse (info e prenotazioni 055-2768224 o [email protected]), riapertura anche per la mostra “Raffaello e Firenze” nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio (prorogata fino al 10 marzo) e per la mostra fotografica di Massimo Sestini “Dante 700” nell’ex refettorio di Santa Maria Novella (fino al 31 luglio). Il Museo Novecento ospita fino al 18 luglio l’esposizione “Henry Moore. Il disegno dello scultore“.

Ecco gli orari dei musei civici di Firenze, aperti dal 19 gennaio 2021:

Palazzo Vecchio – Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì con orario 9.00 – 19.00; giovedì 9.00 – 14.00

– Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì con orario 9.00 – 19.00; giovedì 9.00 – 14.00 Torre di Arnolfo (Palazzo Vecchio) – Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (il giovedì chiude alle 14.00)

(Palazzo Vecchio) – Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (il giovedì chiude alle 14.00) Museo Novecento è aperto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, con orario 11.00 – 19.00; giovedì 11.00 – 14.00

è aperto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, con orario 11.00 – 19.00; giovedì 11.00 – 14.00 Museo Bardini – aperto due giorni a settimana, lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle 17.00

– aperto due giorni a settimana, lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle 17.00 Cappella Brancacci (piazza del Carmine) e Fondazione Romano (Santo Spirito), percorso cumulativo – lunedì 10.00 – 17.00

(piazza del Carmine) e (Santo Spirito), percorso cumulativo – lunedì 10.00 – 17.00 Museo di Santa Maria Novella – giovedì e venerdì 10.00 – 17.00

– giovedì e venerdì 10.00 – 17.00 Museo del Ciclismo Gino Bartali (Ponte a Ema) – venerdì 10.00 – 13.00

(Ponte a Ema) – venerdì 10.00 – 13.00 Memoriale di Auschwitz (Gavinana) – lunedì e venerdì 10.00 – 13.00, visite guidate ogni ora

Visite gratis nei musei civici di Firenze per chi ha la card del fiorentino (3 all’anno).

Firenze, aperti i musei del Bargello (Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati)

Da lunedì 18 gennaio 2021, fin quando la Toscana sarà in zona gialla, sono aperti anche 3 musei che fanno capo al Bargello, tra i più bei luoghi d’arte da visitare a Firenze. Aperto il Museo del Bargello, accessibili anche le Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati, ecco gli orari e i giorni di apertura:

Museo Nazionale del Bargello – dal lunedì al venerdì orario 8.45 – 13.30

Museo delle Cappelle Medicee – lunedì e martedì dalle 8.45 alle 13.30; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.30

Museo di Palazzo Davanzati – dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30

E gli altri musei di Firenze aperti da gennaio 2021

Riapertura per altri musei di Firenze più piccoli ma ricchi di tesori artistici. Il Museo degli Innocenti è aperto dal 18 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì con orario 10.30 – 17.30, dallo stesso giorno è visitabile anche il Museo delle Pietre Dure, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 14.00 (ma sono possibili dei cambiamenti, per info tel. 055.2651348).

Riapre poi il Museo Horne, ma solo su prenotazione ([email protected]) e in giorni specifici, dalle 10.00 alle 13.00: giovedì 21 gennaio, venerdì 22 gennaio, lunedì 25 gennaio, martedì 26 gennaio, giovedì 28 gennaio, venerdì 29 gennaio. Aperta alla vista la Collezione Roberto Casamonti (dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 19.00): nelle stanze di Palazzo Bartolini Salimbeni, affacciato su piazza Santa Trinita, si può vedere una selezione di 80 opere della seconda metà del Novecento.

Un museo sui generis, NAM della Manifattura Tabacchi di Firenze, spalanca di nuovo le porte al pubblico dal 25 gennaio per “Pier Luigi Nervi – Architettura come sfida”, retrospettiva su uno dei più noti ingegneri e progettisti del Novecento (dal lunedì al venerdì, 10.00-17.00, ingresso gratis). Sulle colline di Firenze infine, segnaliamo la riapertura dei musei civici di Fiesole, dal 20 gennaio 2021. L’area archeologica e il teatro romani sono visitabile lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (ore 10.00 – 15.00), il museo civico archeologico giovedì e venerdì dalle 10.00alle 15.00 e il Museo Bardini di Fiesole solo il venerdì dalle 10.00 alle 15.00.

Dal Duomo a Palazzo Strozzi, i luoghi ancora chiusi

Chiusi i luoghi d’arte collegati alla cattedrale fino a data da destinarsi, comunica l’Opera di Santa Maria del Fiore, mentre il Duomo di Firenze è aperto solo ai fedeli per la preghiera e seguire la messa. L’apertura della Galleria dell’Accademia è invece fissata al 13 febbraio 2021 (sempre che le regole dei Dpcm lo consentano) con un nuovo allestimento.

Ancora chiuso Palazzo Strozzi, che (pandemia permettendo) dal 6 marzo ospiterà la prima delle due mostre dedicata all’arte americana, ma il cortile è aperto alle visite: fino al 7 febbraio è visibile la grande luminaria d’artista firmata da Marinella Senatore (gratis). Il Polo Museale della Toscana, da cui dipendono anche il museo di San Marco e la villa medicea della Petraia, ha infine annunciato che nei prossimi giorni comunicherà la riapertura della maggior parte dei suoi luoghi d’arte.