Palazzo Vecchio, a luglio visite straordinarie per i soci Coop

Quando cala il sole, a Firenze, nel mese di luglio, si aprono le porte di Palazzo Vecchio per le visite straordinarie in esclusiva per i soci Coop. Un’opportunità per visitare il palazzo del governo fiorentino, le stanze dove i Medici vivevano e decidevano le sorti della città, con una guida specializzata e nella tranquillità delle ore serali.

Tra le tante visite guidate proposte in questa estate 2022, tra cui quelle speciali alle mostre del Forte Belvedere, da segnare in agenda le visite straordinarie serali a Palazzo Vecchio dell’8, 15 e 22 luglio, iniziativa di Coop e Unicoop Firenze per favorire l’accesso alla cultura dei soci e valorizzare i maggiori beni artistici italiani. Queste visite permetteranno dunque di scoprire la storia del palazzo di governo fiorentino, divenuto Reggia Medicea a metà Cinquecento, scoprendone i tesori e apprezzandone i capolavori.

Tre visite speciali by night a luglio

La visita, a cura di MUS.E, che cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e più in generale della città di Firenze, permetterà di comprendere come architetture, arti minori, sculture e dipinti concorrano alla creazione di un unicum ricco e complesso che si è trasformato, stratificato e rinnovato nel corso dei secoli.

Le visite si tengono alle ore 20, 21 e 22 e i soci potranno accedere con la formula 2×1, ovvero la possibilità di effettuare la visita al museo in due persone pagando un solo biglietto di 17,50€. (Maggiori info sulle tariffe sul sito di MUS.E ).

“Sosteniamo con entusiasmo questa attività per offrire ai soci Coop un punto di vista diverso su uno dei monumenti più conosciuti al mondo – fanno sapere da Coop e Unicoop Firenze – convinti che sia una opportunità di conoscenza e di socialità che unisce la valorizzazione del patrimonio storico artistico ad una occasione di arricchimento personale e di riscoperta della nostra storia ed identità”.

Come prenotare le visite straordinarie a Palazzo Vecchio

Le visite sono soggette a disponibilità limitata e prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione è possibile inviare a MUS.E una richiesta via mail [email protected] o telefonare al numero 055-2768224 (da lunedì a sabato h9.30-13.00 e h14.00-17.00; domenica e festivi h9.30-12.30).