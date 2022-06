L’arte non si ferma: visite guidate al Forte Belvedere e a Villa Bardini 

Arte e cultura non si fermano, neanche con il caldo! Per tutta l’estate MUS.E organizza delle visite guidate al Forte Belvedere e a Villa Bardini in occasione delle due mostre inaugurate da poco: Fotografe! e Play it again di Rä di Martino.

Due esposizioni che propongono un nuovo sguardo sull’arte e sulla fotografia avvalendosi degli occhi delle artiste partecipanti. Da “Fotografe!”, che riunisce scatti originali delle grandi fotografe del Novecento in dialogo con opere più recenti, alla personale di Rä di Martino che assorbe la cultura pop in paesaggi desolati.

Le visite guidate al Forte Belvedere e a Villa Bardini

Tutti i venerdì e tutte le domeniche alle 17:00 e alle 18:30 è possibile partecipare alle visite guidate alle due esposizioni al Forte Belvedere di Firenze. Il costo è, oltre al biglietto d’ingresso, di 2,50€ per i residenti della Città metropolitana di Firenze e di 5€ per i non residenti. Inoltre, i soci Unicoop Firenze possono partecipare alle visite guidate gratuitamente nei giorni: 26 giugno, 10,17,24,31 luglio; 14-21-28 agosto e 11-18-25 settembre.

A Villa Bardini sono organizzati laboratori gratuiti per famiglie dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni e legati alla mostra Fotografe!. Durante “L’arte del vedere. Atelier per giovani fotografi” i più piccoli, attraverso l’aiuto del personale di MUS.E, si avvicinano al mezzo della fotografia giocando. In aggiunta, è possibile partecipare sempre gratuitamente al laboratorio “Erbario in cianotipia” organizzato da Fotonomia in cui i bambini vengono guidati nella stampa con la cianotipia.

Come partecipare alle attività

Per partecipare alle attività guidate e ai laboratori organizzati da MUS.E è obbligatoria la prenotazione sul sito web di MUS.E o chiamando il numero 055 2768224.