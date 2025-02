- Pubblicità -

Il 12 febbraio alle ore 21:00, al Teatro di Icaro di Firenze, andrà in scena Supersfigati – Night City, un’opera teatrale unica che trasporterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso diverse epoche storiche. Lo spettacolo, diretto dalla regista Silvia Baccianti e con la drammaturgia del giovane autore fiorentino Giulio Paoli, intreccia storie di personaggi tormentati unendo dramma, ironia e riflessione.

In scena, diversi protagonisti provenienti da periodi storici lontani tra loro: Maria (Lorenzo Testoni), una donna della Seconda Guerra Mondiale, vive intrappolata in un matrimonio violento ma segretamente innamorata di un soldato americano; Luise (Katerina Berti), una giovane donna contemporanea che lavora nella moda, ma oppressa dalla madre autoritaria e minacciata da un collega manipolatore; Karl (Alice Romanello), un uomo di fine Ottocento, tormentato dal rimorso per i suoi fallimenti familiari; Elisabeth (Samuele Nannoni), una dama di corte del 1500 intrappolata in un matrimonio di convenienza, ma con il cuore che batte per un misterioso ammiratore; e John (Giovanni Buccarelli), un ricco imprenditore dell’Ottocento, che si trova sconvolto dal suo incontro con Annabeeth, una giovane donna sfruttata. A guidarli in questo percorso di introspezione c’è Skinny (Giulio Paoli), una voce artificiale che funge da narratore e che diventa anche l’incarnazione comica di Shay, un soldato del Seicento innamorato della bella Tontessa.

- Pubblicità -

L’opera

L’opera si distingue per la sua struttura corale, che coinvolge tutti gli attori nella costruzione dell’intreccio, e per la capacità di mescolare generi e sensibilità diverse, creando una narrazione che attraversa il tempo senza mai perdere di vista le emozioni universali. Accanto alla parte recitativa, il contributo visivo e grafico è stato curato da Samuele Nannoni, che ha partecipato anche alla scrittura di alcune parti del testo, e dalla grafica di Lavinia Rosso per la locandina ufficiale. I contributi video, invece, sono stati realizzati dal regista Teo Paoli, che ha arricchito lo spettacolo con immagini evocative.

Supersfigati – Night City non è solo uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza immersiva che affronta temi profondi come l’amore, il sacrificio, il conflitto interiore e la speranza. Il pubblico sarà chiamato a riflettere su dilemmi esistenziali che trascendono le barriere temporali, riconoscendo in ogni personaggio un riflesso delle proprie esperienze. Con l’alternanza di momenti drammatici e comici, lo spettacolo si propone come un viaggio nel passato e nel presente, capace di toccare le corde più intime di ogni spettatore.

- Pubblicità -

L’appuntamento è quindi per il 12 febbraio, alle ore 21:00, al Teatro di Icaro, dove i biglietti sono già disponibili. Un’occasione imperdibile per vivere una serata che promette di emozionare e far riflettere, grazie alla bravura di una compagnia giovane e talentuosa.