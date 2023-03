Terzo Spazio, i dipinti di Aryan Ozmaei in mostra a Firenze

- Pubblicità -

Dal 9 marzo al 9 aprile 2023, MAD Murate Art District e il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze ospitano la mostra Terzo Spazio, un progetto espositivo nato dall’intuizione dell’artista iraniana Aryan Ozmaei insieme alla curatrice Veronica Caciolli e reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze e del Museo di Antropologia e Etnologia con Murate Art District, diretto da Valentina Gensini.

Terzo Spazio: la ricerca di Aryan Ozmaei in mostra tra Murate Art District e Museo di Antropologia di Firenze

La ricerca di Aryan Ozmaei si confronta con il delicatissimo patrimonio delle culture extra-europee, un’eredità immateriale che aveva stimolato la riflessione dell’artista iraniana nel 2019 con la produzione dell’opera A Day at the Anthropological Museum of Florence, il primo tassello di una più ampia indagine che ha visto Ozmaei realizzare venti opere site-specific, pensate appositamente per i due spazi espositivi della mostra Terzo Spazio. Il titolo trova un preciso riferimento bibliografico nella celebre pubblicazione The Location of Culture (1994) dell’antropologo Homi K. Bhabha, il quale utilizza l’espressione ‘spazi terzi’ per riferirsi a quei luoghi di ibridazione culturale dove identità diverse convivono e dialogano con reciprocità. L’artista iraniana, trasferitasi a Firenze all’età di 26 anni, ha combinato elementi appartenenti a tradizioni culturali lontane tra loro all’interno di una serie di pitture che intendono non soltanto superare la rigida classificazione etnografica, piuttosto ricostruirla in modo dinamico e multidisciplinare. Con Terzo Spazio, la gerarchizzazione delle culture cade grazie alla partecipazione dell’arte e dell’antropologia alla messa in discussione dello sguardo etnocentrico, tipicamente occidentale.

Il Museo di Antropologia e Etnologia e altre informazioni sulla mostra

Fondato nel 1869, il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze si configura come una ampia raccolta di abiti, ornamenti, elementi architettonici, oggetti d’arredo delle abitazioni, strumenti musicali, libri, dipinti e manoscritti. Il patrimonio rappresenta una testimonianza della varietà culturale umana, riunita all’interno di un percorso espositivo che si articola in 18 sale dedicate ad aree geografiche e periodo storici diversi. Proprio al Museo di Antropologia e Etnologia, giovedì 9 marzo alle ore 16:00 si terrà l’inaugurazione di Terzo Spazio che, dalle 17:30, si sposterà presso MAD Murate Art District per proseguire la visita dell’esposizione che sarà guidata in entrambe le sedi da artista e curatrice. Qui un approfondimento sulle altre mostre e inaugurazioni a Firenze nel mese di marzo 2023.

Orari della mostra Terzo Spazio a Firenze

MAD Murate Art District

Piazza delle Murate – Firenze

Apertura: dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30

Museo di Storia Naturale, Antropologia e Etnologia

Via del Proconsolo, 12

Apertura: dal martedì alla Domenica dalle 9:00 alle 17:00