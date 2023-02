Ti racconto Firenze 2023: visite guidate gratis in luoghi insoliti

- Pubblicità -

Una città insolita, come non l’avete mai vista, grazie a visite guidate gratis: è questo l’obiettivo di “Ti racconto Firenze 2023”. Il progetto, nato nel 2021, continua: da venerdì 10 marzo a mercoledì 21 giugno 2023 sarà possibile scoprire luoghi e itinerari meno conosciuti nei 5 quartieri della città scoprendone e apprezzandone il fascino e la storia, tramite curiosi aneddoti, grazie alla guida di professionisti di Confguide (associazione di guide turistiche della Confcommercio fiorentina). Dal borgo di Peretola alla Firenze di Vasco Pratolini, da Firenze Capitale al Cimitero delle Porte Sante, vera “Spoon River” fiorentina passando per la Manifattura Tabacchi, i borghi di Quaracchi e Brozzi o i murales dell’Isolotto: l’iniziativa è promossa dal Comune di Firenze, grazie al finanziamento del Ministero del Turismo nell’ambito del progetto “Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile”. Le visite guidate, sia in italiano che in inglese, sono a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione.

I primi appuntamenti nel mese di marzo 2023: sabato 11 e domenica 12

Sono tantissime le visite guidate gratis a Firenze nel mese di marzo 2023 di “Ti racconto Firenze“. Si parte sabato 11, alle ore 10:00, con Il cimitero delle Porte Sante, Spoon River fiorentino. Un luogo importantissimo per la città, situato sul colle di San Miniato al Monte e pertanto intimamente legato alla basilica romanica. Qui sono stati seppelliti personaggi come Carlo Lorenzini (Collodi), Vasco Pratolini e ancora Libero Andreotti, per citarne alcuni. Alla metà dell’Ottocento il cimitero, racchiuso entro mura rinascimentali, consisteva in un semplice appezzamento di terreno utilizzato dall’Opera Pia dei Ritiri Spirituali per seppellire i propri fratelli. In seguito, grazie all’intervento di diversi architetti fiorentini, si è giunti all’attuale carattere monumentale.

Si prosegue domenica 12 marzo 2023 alle ore 15:00 con “Il borgo di Settignano, passeggiata tra paesaggio e storie di illustri personaggi“. Una frazione di Firenze situata a nord-est della città che porta con sé secoli di antiche memorie.

Firenze: visite guidate gratis sabato 18, domenica 19 e 26 marzo 2023

Sabato 18 marzo 2023, alle ore 15:00, è la volta di San Frediano, “East village” fiorentino. Quest’ultimo, situato “Diladdarno”, come si suol dire a Firenze, è sicuramente uno dei luoghi più vivaci in città: una fucina di sorprese tra botteghe artigiane, locali, giovani e musica, tanto che persino Vasco Pratolini ha dedicato a questo borgo un libro, “Le ragazze di San Frediano”.

Domenica 19, alle ore 10:30, si andrà alla scoperta invece della stazione di Santa Maria Novella, capolavoro del razionalismo italiano, inaugurata nel lontano 3 febbraio 1848. La Stazione Maria Antonia, inaugurata il 3 febbraio del 1848, prende il nome dalla Granduchessa Maria Antonia, moglie del Granduca Leopoldo II, e si erge nei pressi della chiesa di Santa Maria Novella, a cui faceva capo la “strada ferrata Maria Antonia”, che da Firenze raggiungeva Pistoia passando per Prato. E per finire domenica 26, alle ore 10:30, è la volta di “Firenze in musica, da Puccini a… Piero Pelù“. Musica per tutti i gusti!

La prenotazione è obbligatoria tramite il portale Gimmeguide. Il programma completo dei prossimi mesi è consultabile nella locandina di “Ti racconto Firenze 2023” (qui il pdf).