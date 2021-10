“Ti racconto Firenze” con 30 itinerari gratuiti e insoliti da vivere in città

Dai giardini nascosti d’Oltrarno alla Firenze di Vasco Pratolini o dei musicisti di epoche varie da Gianni Schicchi a Piero Pelù; dai villini Liberty fuori le mura al cimitero delle Porte Sante, vera ‘Spoon River’ fiorentina passando per lo storico stadio Artemio Franchi, i borghi di Quaracchi e Brozzi o i murales dell’Isolotto. Sono alcune delle mete, 30 in totale, dell’iniziativa “Ti racconto Firenze”, visite guidate alla scoperta i luoghi e itinerari meno battuti dal turismo di massa ma ugualmente ricchi di storia. L’evento si svolge dal 16 ottobre al 18 dicembre, è organizzato dalla Confcommercio fiorentina con il contributo del Comune di Firenze e si avvale dei professionisti di Confguide.

Il regolamento per partecipare

Il numero di posti per le passeggiate, della durata di 90 minuti, è limitato per cui è necessario prenotare. Come spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio eventuali barriere architettoniche (come scalini) saranno segnalate per ciascuna proposta. Per prenotare un tour è necessario contattare la guida turistica utilizzando i riferimenti (email o cellulare) specificati per ciascun tour: è obbligatorio esibire il green pass.

I luoghi delle passeggiate

Tra i luoghi anche la scoperta del razionalismo in città fra Manifattura Tabacchi, Teatro Puccini e stazione di S. Maria Novella, la collezione Siviero e quella dello Stibbert. Come dichiarato dall’assessore al turismo Cecilia Del Re si tratta di un progetto per andare alla scoperta di una Firenze autentica e insolita. Queste visite, ha aggiunto il presidente della Confcommercio Toscana Aldo Cursano, daranno voce e volte anche a luoghi lontani dal turismo di massa ma pieni di vitalità. La sfida delle guide, ha concluso il presidente di Confguide-Confcommercio Paola Migliosi, è trovare idee stimolanti che coinvolgano le persone e le aiutino a respirare la vera atmosfera della città.

Ti racconto Firenze: il calendario delle visite