Todo Modo arriva in Oltrarno con Todo Modo Di LA’

Quattro sale, 3500 libri illustrati, un grande acquario, due specchi magici e anche una macchina delle caramelle. Da qualche giorno in Oltrarno ha aperto Todo Modo DI LA’, la nuova libreria targata Todo Modo dedicata ai bambini e alle loro famiglie ma anche a tutti gli appassionati di libri per l’infanzia.

Todo Modo (la libreria/enoteca in via de’ Fossi, nel cuore del quartire di Santa Maria Novella) e Todo Modo DI LA’ (in via dei Serragli 18 rosso) sono separate solo da un ponte: in 5 minuti sarà così possibile passare da due mondi apparentemente lontani eppure contigui, come lo sono l’infanzia e l’età adulta.

“È un progetto a cui lavoravamo da tre anni, inizialmente avevamo pensato di allargare Todo Modo, poi ci siamo convinti della bontà di uno spostamento in Oltrarno della sezione dedicata ai bambini – racconta Maddalena Fossombroni, titolare della Libreria Todo Modo -. Abbiamo trovato un fondo che ci piaceva moltissimo e che ci è sembrato ideale per una libreria da bambini, con tanti piccoli spazi e un piccolo cortile che offre la possibilità di fare anche attività all’aperto. E poi c’è una stanza con una grande vetrata prospiciente al cortile, che sarà il luogo dove faremo anche laboratori e seminari per Todo Modo”.

Una fitta programmazione da settembre

Proprio in questi giorni Todo Modo Di Là sta attivando anche numerose collaborazioni con associazioni e cooperative per lavorare con i ragazzi, ma anche realizzare percorsi con gli adulti. “Proprio in questi giorni stiamo lavorando alla programmazione, che sarà molto fitta da settembre”, spiega Maddalena Fossombroni.

Tra gli altri “ingredienti” di Todo Modo DI LA’, che è distribuita su uno spazio di 120 mq, ci sono un corridoio illustrato, una tavola rotonda, una poltrona blu, 12 piante rampicanti, una palma e tanti giochi.

Libri per ragazzi anche in inglese e una stanza dedicata ai manga

La libreria mutuerà il modello di Todo Modo con molti libri di editori indipendenti, ma saranno presenti tutti i distributori sia nazionali che internazionali, per cui ci saranno anche molti libri per ragazzi in inglese. La libreria pensata per i ragazzi vuol essere anche un punto di riferimento per tutti coloro che lavorano con le immagini, con percorsi con illustratori e grafici. E per intercettare anche i più grandi, la nuova libreria avrà una stanza, ora in costruzione, dedicata ai manga.

“Forse l’illuminazione da cui è nato questo luogo è stata da una riflessione sul tempo – sostengono gli ideatori del progetto Todo Modo DI LA’ – Il tempo dei bambini non è il tempo degli adulti, ecco qui. Il tempo che un bambino vuole trascorrere in libreria è un tempo diverso rispetto al tempo che ci vuole passare un adulto. Todo Modo DI LA’ sarà uno spazio dal tempo altro: un tempo fatto di giochi, di attività creative, di letture ad alta voce, di sogni, di fiabe”.

Info:

Todo Modo DI LA’

via dei serragli 18 rosso

055 9367480

www.todomodo.org

[email protected]