Uffizi: arriva il biglietto elettronico

Importante novità per le Gallerie degli Uffizi: a partire dalla giornata di oggi, lunedì 6 maggio, chi vorrà visitare la Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti o il Giardino di Boboli acquistando il biglietto dal sito o dal call center, non accederà più con il ticket cartaceo ma con un biglietto elettronico, composto da un QR Code che arriverà via mail in seguito alla prenotazione. Il QR Code dovrà essere mostrato da telefono al personale addetto all’accoglienza, che lo convaliderà con delle pistole digitali. I visitatori potranno inoltre scaricare una mappa del percorso del museo insieme al ticket elettronico, per poter orientarsi tra le varie sale e opere d’arte custodite nelle Gallerie.

“Con nuovo sistema riportiamo ordine e bellezza nel Piazzale”

L’obiettivo di questa scelta, come annunciato dal neo direttore degli Uffizi Simone Verde, è quello di “abbattere le code e rendere l’ingresso al museo più facile e fluido, agevolando i visitatori e riportando ordine e bellezza nel Piazzale degli Uffizi”. Il biglietto elettronico infatti, oltre a essere un aiuto contro il bagarinaggio, eliminerà le attese per il ritiro del titolo cartaceo, garantendo al contempo un risparmio di carta non indifferente per un museo che lo scorso anno ha accolto la cifra record di oltre cinque milioni di visitatori.

La scelta decisa dalle Gallerie è una scelta innovativa ma che ha dei precedenti, come il Parco Archeologico del Colosseo, che già nel 2018 ha lanciato il biglietto digitale, o più recentemente l’ADI Design Museum a Milano, che nell’inaugurazione del 2021 si è presentato ai propri visitatori senza casse fisiche né biglietti cartacei, in collaborazione con la società di pagamento elettronico Nexi.

Arriva il biglietto elettronico anche alla Galleria dell’Accademia

La svolta del biglietto elettronico è arrivata anche alla Galleria dell’Accademia di Firenze: a partire dalla giornata del 7 maggio infatti, nella casa del David di Michelangelo sarà possibile accedere senza il biglietto cartaceo, se si acquista online o tramite call center (055 294883). La direttrice Cecilie Hollberg afferma: “Il biglietto elettronico aiuterà a velocizzare le code e scoraggiare la presenza dei bagarini”. Tutte le informazioni sui siti ufficiali: Galleria degli Uffizi, Galleria dell’Accademia