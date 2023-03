6 visite guidate insolite nei musei di Firenze

- Pubblicità -

Dalla Sinagoga fino ai ponteggi del Battistero, sono solo alcune tra le visite guidate “insolite” a cui poter partecipare nei musei di Firenze. Imperdibili appuntamenti all’insegna dell’arte. Grazie a esperti mediatori del settore è possibile ammirare la città da un punto di vista ancora diverso: luoghi meno conosciuti al turismo di massa e il fascino di una Firenze da un’altra prospettiva, grazie anche ai numerosi ponteggi percorribili, che in questi mesi popolano alcuni luoghi in occasione dei restauri in corso.

Visite guidate alla Sinagoga di Firenze, al museo e al Cimitero ebraico

Osservando il panorama fiorentino salta spesso all’occhio di fiorentini e turisti una curiosa cupola verde rame. Si tratta della Sinagoga di Firenze, ovvero il tempio maggiore israelitico. Inaugurata nel lontano 1882, si trova in via Farini. La domanda sorge spontanea: è possibile accedervi con una guida esperta appartenente alla Comunità ebraica di Firenze? Assolutamente sì: le guide racconteranno la storia della costruzione della Sinagoga fino ad oggi focalizzandosi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto (XVI secolo) fino al secondo Dopoguerra. Il calendario completo delle visite guidate alla sinagoga: 19 marzo (ore 12:30), 26 marzo (ore 11:00 o 15:00), 2 aprile (ore 12:30 o 15:00), 9 aprile (ore 11:00 0 12:30 o 15:00), 16 aprile (ore 11:00 o 15:00) e 30 aprile (ore 12:30 o 15:00).

Due giornate (26 marzo o 16 aprile: alle ore 11:00 o 15:00) saranno dedicate anche alla scoperta del Cimitero ebraico di viale Ariosto, che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di importante valore artistico. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell’ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra la fine del Settecento e la fine dell’Ottocento oltre ad un excursus sugli usi e sulle tradizioni funerarie ebraiche.

Sia per la Sinagoga e il Museo ebraico che per il Cimitero ebraico il prezzo della visita guidata è di 10 euro a persona e la prenotazione è necessaria chiamando il numero 055.290383.

Un antico giardino, un viaggio nel passato o il fascino di culture lontane

Fino a maggio 2023, tante sono anche le visite guidate organizzate dall’Università degli Studi di Firenze nei musei d’ateneo al costo di soli 5 euro a persona oltre al biglietto d’ingresso (gratuite per bambini/e, ragazzi/e fino ai 14 anni compiuti) con prenotazione consigliata. Di seguito riepiloghiamo in breve giorni, orari e qualche curiosità:

Museo di Storia Naturale, Orto botanico “Giardino dei semplici”: 2 aprile e 28 maggio (ore 10:00 e 11:30). Creato dai Medici nel 1545, questo curioso luogo immerso nel verde continua a suscitare curiosità nei più grazie alle sue preziose collezioni: le serre ottocentesche e la fioritura primaverile.

e (ore 10:00 e 11:30). Creato dai Medici nel 1545, questo curioso luogo immerso nel verde continua a suscitare curiosità nei più grazie alle sue preziose collezioni: le serre ottocentesche e la fioritura primaverile. Museo di Storia Naturale, Geologia e Paleontologia: 19 marzo , 23 aprile e 21 maggio (ore 10:00 e 11:30). Un viaggio nel tempo di lontane ere geologiche: dai fondali marini all’evoluzione delle specie fino all’incontro con i mammiferi di molto tempo fa.

, e (ore 10:00 e 11:30). Un viaggio nel tempo di lontane ere geologiche: dai fondali marini all’evoluzione delle specie fino all’incontro con i mammiferi di molto tempo fa. Museo di Storia Naturale, Antropologia e Etnologia: 26 marzo, 16 aprile e 14 maggio (ore 10:00 e 11:30). L’incontro con l’alterità, il fascino della scoperta di culture e terre lontane da noi e l’importanza del dialogo sono solo alcuni dei temi da approfondire visitando questo luogo.

Visite guidate sui ponteggi della Cappella Brancacci

Gli affreschi di Masaccio e Masolino per la prima volta “ad altezza naso”: è questa la bellissima occasione, offerta dai musei civici fino all’estate 2023. In occasione del restauro di questi straordinari capolavori, è possibile accedere ai ponteggi. I visitatori potranno scegliere se accedere autonomamente al cantiere o se avvalersi di visite guidate introduttive al contesto storico-artistico entro cui nascono gli affreschi della Cappella Brancacci, in piazza del Carmine, svolte dei mediatori culturali di MUS.E prima di salire (per motivi di sicurezza non possono essere effettuate direttamente sui ponteggi).

La Cappella è aperta al pubblico venerdì, sabato, lunedì (ore 10:00 – 17:00) e domenica (ore 13:00 – 17:00). Prenotazione obbligatoria, anche per le visite guidate, per un massimo di 10 persone ogni slot orario. Il costo è di 2,50 euro (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di 5 euro(non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso. Per saperne di più potete leggere anche il nostro articolo dedicato alle visite sui ponteggi della Cappella Brancacci.

Visite guidate sui ponteggi del Battistero di Firenze

In questi mesi è possibile anche salire sui ponteggi del Battistero di Firenze. Il costo non è proprio alla portata di tutte le tasche (65 euro a testa per un massimo di 4 persona ad appuntamento), ma questo tour permette attraverso un punto di vista ravvicinato di osservare i mosaici e il rivestimento marmoreo oltre alle varie operazioni di pulitura, consolidamento, stuccatura e integrazione del restauro musivo e architettonico.

Dopo un’introduzione all’Opera di Santa Maria del Fiore, alle sue funzioni istituzionali e al complesso monumentale, la visita guidata (durata: 1 ora e 30 minuti) si svolgerà all’interno del Battistero, con la salita al ponteggio del cantiere di restauro. Per accedere al cantiere è necessario avere un abbigliamento adeguato e leggero (dato che la temperatura nello spazio chiuso è superiore), con scarpe chiuse per ragioni di sicurezza; verranno consegnati anche dei caschetti di sicurezza. La prenotazione è obbligatoria.