Visite guidate in Santa Maria Novella in ricordo di Eleonora da Toledo

Nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dalla nascita di Eleonora da Toledo, prendono il via una serie di visite guidate ai luoghi del complesso di Santa Maria Novella di Firenze legati a doppio filo con la Spagna. Vediamo quando si svolgeranno queste visite speciali e cosa si potrà visitare.

Visita speciale al complesso di Santa Maria Novella

In occasione del cinquecentenario dalla nascita della duchessa Leonora, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E, con il coordinamento dell’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Firenze e in collaborazione con il Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno, Opera per Santa Maria Novella e Biblioteca Domenicana, presentano una speciale visita al complesso di Santa Maria Novella. La visita è in programma sabato 25 giugno alle ore 11.30, e permetterà di riscoprire, luoghi e opere d’arte legate alla “Natione spagnola” in Firenze nel sedicesimo secolo, incluso il Chiostro grande e il Cappellone degli Spagnoli. Poi si proseguirà nelle settimane successive.

Nel 1566, la “Natione spagnola” ottenne l’antica Sala Capitolare del convento domenicano di Santa Maria Novella per celebrarvi i suoi uffici liturgici, rinominandola Cappellone degli Spagnoli. Questo appellativo che rimane ancora aggi a ricordare il forte legame tra la Spagna e Santa Maria Novella, rafforzato certamente dalla volontà e presenza della duchessa Eleonora da Toledo, che arrivò in città nel 1539 con largo seguito nobiliare.

Quando si svolgono le visite guidate

Le visite si svolgeranno a partire da sabato 25 giugno per proseguire nei mesi successivi, l’ultimo sabato di ogni mese. La durata della visita è di 1 ora e 15 minuti. Possono partecipare giovani e adulti. L’ingresso al complesso di Santa Maria Novella è da piazza Stazione, 4. Questi i costi: 2,50 euro (residenti Città Metropolitana di Firenze) o 5 euro (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto d’ingresso del museo. Ingresso gratuito per i residenti del Comune di Firenze, i possessori della Card del Fiorentino (nel limite delle tre attività annue), disabili e accompagnatori, membri di ordini o congregazioni religiose e clero diocesano, guide turistiche e giornalisti, membri ICOM, ICOMOS e ICCROM. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 [email protected] e sul sito dell’associazione Muse.

Le visite sono possibili grazie al supporto di Business Strategies e di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella.