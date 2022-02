A Novoli nascerà un nuovo palazzetto dello sport

Nascerà a Novoli un nuovo palazzetto dello sport da quattrocento posti per pallacanestro, pallavolo e calcetto. Il nuovo palazzetto, di cui è stata posata la prima pietra, sarà realizzato secondo i principi della bioedilizia e dalla massima efficienza energetica.

Dove sorgerà il nuovo palazzetto dello sport a Novoli e come si accederà all’impianto

Il nuovo palazzetto dello sport di Novoli sorgerà nell’area vicino a via Geminiani e al parcheggio pubblico di via Marco da Gagliano, dove già ci sono due campi sportivi all’aperto. Per realizzarlo saranno utilizzati materiali che rispondono ai criteri di bioedilizia mentre il risparmio energetico sarà possibile grazie all’uso di impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, illuminazione a led, caldaie a condensazione e apparecchiature per il trattamento dell’aria con recupero a basso impatto ambientale.

L’accesso all’impianto avverrà prevalentemente da piazza Marco da Gagliano. Gli atleti entreranno lateralmente e attarverso percorsi itnerni dedicati potranno raggiungere gli spogliatoi sia del piano terreno che del primo piano e poi entrare direttamente sull’area di gioco. Le tribune (due in tutto) potranno ospitare complessivamente 400 spettatori di cui 7 disabili. Il pubblico potrà accedere sia dall’ingresso sistemato a metà della facciata principale che direttamente dall’area ristoro.

Dall’area gioco alla zona ristoro: ecco come sarà il PalaGeminani

Il PalaGeminiani avrà un’area di gioco con un’altezza di 11 metri e una zona disposta su due piani per spogliatoi e area bar oltre ad un ulteriore piano dove saranno sistemati gli impianti.

La zona destinata agli atleti e agli addetti si sviluppa su due livelli, collegati tra loro da scala interna e da ascensore. Al piano terreno sono previsti due spogliatoi per atleti e infermeria, mentre al primo piano saranno realizzati altri due spogliatoi per atleti, due spogliatoi per gli arbitri, uno per gli addetti e antidoping. Il piano di gioco sarà in parquet e si svilupperà su una superficie di quasi 900 metri quadrati. Saranno tracciati un campo regolamentare per il calcetto, per la pallacanestro e per la pallavolo. Altri due campi da pallavolo saranno sistemati trasversalmente a quello principale per poter svolgere due allenamenti in contemporanea grazie all’utilizzo di divisorio amovibile.

La zona pubblico sarà corredata di una zona ristoro su due livelli oltre a spazi annessi (cucina, depositi, zone lavaggio, spogliatoi addetti) e dei relativi bagni, uno per ciascun piano ed accessibili ai disabili.

L’investimento del Comune di Firenze per il nuovo palazzetto dello sport a Novoli ammonta a 3milioni e 600mila euro (sono in corso di assegnazione altri 600mila euro dalla Regione Toscana che serviranno per le opere di completamento).