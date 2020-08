Audizione di Tridico alla Camera: dove vederla in diretta streaming

È il giorno dei nomi dei parlamentari che hanno preso il bonus da 600 euro: oggi, venerdì 12 agosto, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico verrà sentito in audizione davanti alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e sarà possibile vedere la sua relazione in diretta streaming e in tv.

Il numero uno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale è stato chiamato a fare chiarezza sulle indennità per l’emergenza Covid, dopo il polverone suscitato da quelli che ormai sono stati soprannominati i “furbetti di Montecitorio”, 5 parlamentari che hanno fatto richiesta dell’aiuto economico riservato alle partite Iva.

I nomi dei furbetti di Montecitorio (che si sanno già)

3 nomi sono già usciti e confermati dalle rispettive forze politiche che hanno annunciato provvedimenti nei confronti dei parlamentari: Andrea Dara ed Elena Murelli della Lega (sospesi dal partito), a cui è stato rifiutato il bonus per irregolarità formali, oltre a Marco Rizzone dei 5 Stelle, deferito ai probiviri del M5S, che invece ha ricevuto i 600 euro. L’identità degli altri 2 parlamentari non si conosce ancora, ma si sa che sono un renziano e un altro esponente della Lega. E intanto c’è chi chiede le dimissioni di Tridico dall’Inps.

L’audizione di Tridico alla Camera sul bonus di 600 ai parlamentari: a che ora

Modalità liquidazione e richiesta del bonus da 600 euro, le categorie di destinatari dell’indennità, l’attività di monitoraggio e controllo da parte dell’Inps: sono questi i 3 argomenti al centro dell’audizione di Pasquale Tridico davanti alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, integrata dai rappresentati dei gruppi parlamentari. L’inizio dell’audizione è prevista alle ore 12.00 di venerdì 14 luglio 2020.

Dove vedere l’audizione di Tridico, in diretta streaming e in tv

L’ufficio di presidenza ha deciso che l’audizione del presidente dell’Inps Pasquale Tridico sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv della Camera dei Deputati e in tv sul canale satellitare di Montecitorio. Probabile poi che molti canali televisivi all news propongano live l’intervento di Tridico sul bonus di 600 euro ai parlamentari. Ecco dove seguire la seduta: