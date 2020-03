Auser Gavinana, spesa e medicinali a domicilio per i più anziani

Dai volontari Auser del Q3 arriva un aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno bisogno. L’associazione Auser Q3 infatti offre un servizio di recapito spesa e medicinali per gli anziani con maggiori difficoltà. L’iniziativa è rivolta agli anziani soli del quartiere di Gavinana.

“L’idea per Auser è nata spontaneamente – dichiara Paolo Pranzini, presidente di Auser Gavinana –. L’associazione è nata per gli anziani e con gli anziani, è presente sul territorio cittadino da più di 30 anni e siamo sempre stati attenti ai loro bisogni. Sono loro i protagonisti”

La spesa? Direttamente a casa, grazie ad Auser Gavinana

Un occhio attento alle esigenze di chi ha bisogno fa parte della storia di Auser, del suo DNA, e affonda le radici proprio nel tessuto intrinseco e storico dell’associazione. “Il momento particolare – prosegue Pranzini – ci ha resi ancora più sensibili a quanti, tra gli anziani, vivono in solitudine in questa quarantena. L’attenzione si è focalizzata sui più anziani tra gli anziani e sulle loro indifferibili necessità di assistenza per i beni e servizi di prima necessità”. Come vi siete organizzati sul territorio? “Ho lanciato un appello tra i soci che è stato raccolto da sei volontari. Cercheranno di dare risposta intanto alle prime richieste che stanno giungendo da Gavinana, ma non solo. L’augurio è che anche altre persone si uniscano a noi. Il sindaco ha affermato che in città gli anziani soli ultraottantenni sono 15 mila. La sfida per dare loro una mano è stata raccolta da tante realtà del volontariato fiorentino. Auser è orgogliosa di essere in campo da decenni per far sentire loro la vicinanza a 360 gradi, oggi con un servizio per loro vitale”.

Grazie a questa rete di volontari, presente su tutto il territorio del quartiere 3, l’Auser scende in campo tra i protagonisti per venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli. Auser da sempre si pone come ponte di collegamento tra il suo bacino di giovani volontari e gli anziani.

Fedele alla sua missione, apre le sue porte alle offerte di volontari disponibili alla consegna sia di spesa che di medicinali. Basterà contattare il numero 339.2559661 oppure scrivere a auserq3@gmail.com.