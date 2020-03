Non ci sono solo i supermercati, ma anche una rete diffusa di piccole botteghe alimentari che tirano su il bandone nonostante l’emergenza coronavirus. La mappa online messa a punto dal Comune di Firenze riunisce tutti i piccoli negozi della città aperti per la spesa alimentare e che effettuano la consegna a domicilio di cibo e pasti. Il tutto nel rispetto delle norme previste dai decreti sull’emergenza Covid-19. Il servizio si chiama “Spesa dove come” ed è attivo dal primo pomeriggio di venerdì 20 marzo sul portale di Palazzo Vecchio.

Questa “bussola degli acquisti”, dove trovare in pochi click indirizzi e contatti delle attività commerciali attive, è stata realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria fiorentine: Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato Imprese.

Come funziona la mappa online della spesa a Firenze

Tutti i negozi alimentari aperti a Firenze possono registrarsi sul sito per poi comparire in questa mappa della spesa di vicinato. Non affollare i supermercati, ma rivolgersi anche alle botteghe della porta accanto: il sito nasce anche da questo obiettivo. Molti di questi negozi offrono ai propri clienti anche la consegna a domicilio gratuita, come succede ad esempio in una dozzina di centri commerciali naturali, dal centro alla periferia di Firenze.

Sul sito “Spesa dove come” sono raccolte anche le diverse iniziative attivate dal Comune di Firenze, insieme a una rete di associazioni, per la consegna a domicilio gratuita della spesa per anziani, persone immunodepresse e affette da più patologie.

Questo il link della mappa online della spesa nei negozi di Firenze

(attivo dalle ore 14.00 di venerdì 20 marzo)

“È importantissimo evitare code e assembramenti di persone – spiega l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi – questa mappa è una risposta importante che va incontro alla necessità di uscire il meno possibile da casa e che sposa anche le esigenze dei commercianti che così possono continuare a lavorare in questo momento di grave difficoltà economica”.

Spesa dove come, l’idea

La mappa online della spesa è nata dalla trasformazione di un progetto su cui stava lavorando il Comune di Firenze per far conoscere i negozi plastic free: il lavoro già fatto per il portale è stato sfruttato e adattato per offrire un nuovo servizio legato all’emergenza coronavirus. “È un modo per promuovere questi esercizi, che ringraziamo per il loro servizio in questo momento di difficoltà – dice l’assessore ai Servizi informativi e all’innovazione digitale Cecilia Del Re -. Mai come in questo periodo vediamo come il digitale riesca ad accompagnarci per affrontare in modo resiliente la nostra nuova quotidianità, adattandosi a nuovi obiettivi”.