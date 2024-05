Bandiere Blu 2024, le migliori spiagge della Toscana

- Pubblicità -

Nessuna nuova entrata, 18 conferme, mentre Marciana Marina all’Isola d’Elba perde il suo vessillo. Sulla mappa del mare più bello e delle migliori spiagge della Toscana vanno appuntate anche le Bandiere Blu 2024, il riconoscimento che premia l’impegno ambientale delle località balneari. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha passato in rassegna la costa italiana premiando 286 comuni più “green” e sostenibili. Se guardiamo alla classifica nazionale, la nostra regione non sale sul podio: è sesta dopo Liguria (anche quest’anno al top con 34 bandiere), Puglia, Campania e Calabria (a pari merito) e Marche.

Le Bandiere Blu 2024 in Toscana

In Toscana 18 Comuni sono stati premiati con le Bandiere Blu 2024 per un totale di 38 spiagge. Quelli che vantano il numero maggiore di litorali su cui sventola il riconoscimento della FEE sono Orbetello, con 6 tratti di costa “promossi”, e il Comune Livorno, con 5 località. La provincia labronica è anche quella più ricca di Bandiere Blu vantando 16 litorali e 7 comuni premiati. Manca però l’Isola d’Elba, il suo mare da molti è considerato il più bello della Toscana, ma in questo caso sconta problematiche nelle politiche ambientali. Proprio Marciana Marina, l’unico comune elbano a fregiarsi fino a 12 mesi fa della Bandiera Blu, quest’anno ha perso il vessillo.

- Pubblicità -

32 parametri per ottenere il riconoscimento

La Foundation for Environmental Education (FEE) ogni anno analizza 32 diversi indicatori che prendono in considerazione le politiche ambientali delle città balneari. Si va dagli impianti di depurazione delle “acque sporche” dei centri urbani alle fogne, dalla gestione dei rifiuti alla sicurezza dei bagnati. E ancora l’accessibilità delle spiagge, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche e le iniziative per garantire una migliore vivibilità del litorale durante l’estate. Insomma le Bandiere Blu non dicono tanto quali sono le spiagge migliori dal punto di vista paesaggistico, ma in particolare qual è il mare più “green” e attento all’ambiente.

La lista delle spiagge toscane che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2024

Ecco quindi, in ordine di provincia da nord a sud, le spiagge migliori che hanno ottenuto le Bandiere Blu 2024 in Toscana:

Carrara (MS) – Marina di Carrara Centro

– Marina di Carrara Centro Massa (MS) – Marina di Massa

– Marina di Massa Forte dei Marmi (LU) – Litorale

– Litorale Pietrasanta (LU) – Tonfano/Focette, La Versiliana

– Tonfano/Focette, La Versiliana Camaiore (LU) – Lido di Camaiore

– Lido di Camaiore Viareggio (LU) – Levante/Ponente, Torre Del Lago Puccini

– Levante/Ponente, Torre Del Lago Puccini Pisa – Calambrone / Tirrenia, Marina di Pisa

– Calambrone / Tirrenia, Marina di Pisa Livorno – Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma, Bagni Rex, Quercianella

– Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma, Bagni Rex, Quercianella Rosignano Marittimo (LI) – Vada, La Mazzanta, Castiglioncello

– Vada, La Mazzanta, Castiglioncello Cecina (LI) – Le Gorette, Marina di Cecina

– Le Gorette, Marina di Cecina Bibbona (LI) – Marina di Bibbona centro-sud

– Marina di Bibbona centro-sud Castagneto Carducci (LI) – Marina di Castagneto Carducci

– Marina di Castagneto Carducci San Vincenzo (LI) – Conchiglia Fosso delle Rozze, Spiaggia della Principessa, Rimigliano nord/sud

– Conchiglia Fosso delle Rozze, Spiaggia della Principessa, Rimigliano nord/sud Piombino (LI) – Parco Naturale della Sterpaia

– Parco Naturale della Sterpaia Follonica (GR) – Litorale

– Litorale Castiglione della Pescaia (GR) – Pian D’Alma-Casetta Civinini-Piastrone; Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente

– Pian D’Alma-Casetta Civinini-Piastrone; Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente Grosseto – Marina di Grosseto e Principina a Mare

– Marina di Grosseto e Principina a Mare Orbetello – Tagliata, Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Feniglia