Biglietti At per bus e tramvia anche online (senza registrazione)

In Toscana parte un nuovo servizio per comprare online i biglietti dei bus urbani, validi anche sulla tramvia di Firenze: At – Autolinee Toscane ha lanciato la piattaforma “Blink” che permette di acquistare titoli di viaggio su internet senza registrarsi. Basterà inserire il proprio indirizzo mail e pagare in modo digitale, per ricevere il titolo di viaggio nella propria casella di posta elettronica.

Come comprare online i biglietti di At bus – Autolinee Toscane

La novità, si affianca alle modalità già previste, come ticket cartacei, contactless a bordo, via app (ma con registrazione su at-bus.it) e via SMS. Il funzionamento è semplice. Collegandosi alla piattaforma online Blink all’indirizzo blink.at-bus.it è possibile scegliere la città toscana per cui si vogliono comprare i biglietti, selezionare il numero di titoli di viaggio di At – Autolinee Toscane (massimo 10 per sessione), inserire e confermare il proprio indirizzo mail.

Il pagamento può essere fatto con carte dei circuiti Visa, Mastercard e American Express, oltre che con i portafogli digitali GPay e ApplePay e Bancomat Pay. Non sono previsti sovrapprezzi rispetto alle normali tariffe. È consentito comprare solo biglietti per la corsa singola, per Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e per l’area MIV, non gli abbonamenti e i carnet. Una volta concluso l’acquisto, si riceveranno i ticket direttamente via mail (un messaggio per ogni titolo di viaggio) con tanto di QR code e codice univoco, ma andrà fatto un ulteriore passaggio prima di iniziare il viaggio.

Andrà attivato prima di salire

Prima di salire a bordo i biglietti andranno infatti “vidimati” digitalmente (serve quindi una connessione dati). “Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo”, spiega Caterina Piccardi, Customer Sales Manager di at – Autolinee Toscane.

La durata dall’attivazione è quella consueta: 90 minuti a Firenze, 70 in tute le altre città toscane. La mail contenente il biglietto di At – Autolinee Toscane può essere inoltrata ad altre persone, ma il titolo di viaggio Blink per bus e tramvia può essere utilizzato solo sul device su cui è stato attivato. “Blink è pensato per famiglie e gruppi, permettendo l’acquisto fino a 10 biglietti singoli – aggiunge Federico Germinario, Direttore Commerciale e Tecnologie di At – Un sistema pratico e flessibile, che si integra perfettamente con il nostro pluripremiato sistema Tip Tap, offrendo un’alternativa complementare e accessibile”.