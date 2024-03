A Firenze biglietto dell’autobus contactless con bancomat e carta

- Pubblicità -

Anche il biglietto dei autobus urbani di Firenze e della tramvia da ora si può pagare a bordo in modo contactless con bancomat, carta di credito cellulare e smartwatch, come succede pure nelle altre città della Toscana. È partita la fase di test sui mezzi urbani gestiti da Autolinee Toscane, mentre per i pullman extraurbani si dovrà aspettare ancora qualche giorno. A Firenze la novità ha debuttato ufficialmente il 6 marzo 2024, non vengono applicati sovraccosti, ma c’è qualche regola da tenere a mente per i biglietti fatti con carta elettronica.

Come fare il biglietto dell’autobus Firenze con bancomat, carta di credito e cellulare: le regole del contactless

Una volta saliti a bordo, per fare il biglietto dell’autobus o della tramvia di Firenze, basta avvicinare alle machinette nere la propria carta di debito (quella che comunemente viene chiamata “bancomat”) o la carta di credito (sono abilitati i circuiti Mastercard, Visa e American Express). Allo stesso modo si potranno usare queste carte elettroniche memorizzate sullo smartphone o sui device indossabili, come gli smartwatch. Se apparirà la schermata verde, l’acquisto sarà andato a buon fine.

- Pubblicità -

Attenzione però, sull’autobus si può comprare un solo biglietto per carta, che andrà ripassata se si cambierà linea o mezzo. Nel caso di verifiche, basterà mostrare la propria carta e il controllore avrà sotto mano la lista di quelle passate su quel bus o tram. Sui pullman extraurbani di Autolinee Toscane l’avvio della fase di test è previsto nella settimana del 12-18 marzo.

Quanto costa il biglietto contactless

Comprando il biglietto a bordo, facendo “tap” con la carta e il bancomat sugli apparecchi automatici di autobus e tramvia, non si pagano commissioni e il costo è quello previsto per i normali tagliandi: 1,70 euro per 90 minuti a Firenze (70 minuti nelle altre grandi città toscane). Se si compra invece in contanti dagli autisti il prezzo maggiorato è di 3 euro, in base alla disponibilità e anche alle condizioni di affollamento della corsa. Oltre ai titoli di viaggio cartacei di Autolinee Toscane, sono attivi gli altri canali “online”: biglietto SMS o su app, dove si può acquistare pure il carnet da 10 corse a 15,50 euro.