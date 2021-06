Biglietti, tramvia di Firenze: dove acquistarli, SMS, app e chi viaggia gratis

Tanti mezzi un solo ticket. I biglietti per la tramvia di Firenze sono gli stessi titoli di viaggio che vengono utilizzati sulla rete dei bus urbani Ataf e Li-nea. Grazie a un accordo raggiunto quando è nata la linea 1, per salire a bordo del tram è necessario il normale biglietto Ataf, che dura 90 minuti. Dunque non è monotratta, ma orario: da quando viene convalidato a bordo dei mezzi (oppure dal momento in cui viene fatto via SMS o app) è possibile viaggiare su tutti gli autobus urbani e sulle due linee della tramvia, per un’ora e mezzo.

Biglietti, carnet e abbonamento per la tramvia di Firenze: il costo e le tariffe agevolate Isee

Il biglietto singolo, che come detto dura un’ora e mezzo, costa 1,50 euro. In commercio esiste anche una tessera elettronica da 10 biglietti: il prezzo di questo carnet è di 14 euro (1,40 euro a ticket). Va specificato che il costo del biglietto della tramvia da e per l’aeroporto di “Firenze Peretola” è sempre pari a 1 euro e 50 centesimi: all’inizio si era ipotizzato un sovrapprezzo per l’ultimo tratto della linea 2, ma finora il Comune ha deciso di lasciare ferma la tariffa.

Al momento non esistono carnet o biglietti giornalieri o settimanali per tramvia e bus urbani, tuttavia si possono acquistare abbonamenti mensili e annuali, ecco i costi: per quello mensile si paga 35 euro, per tre mesi 94 euro, per l’abbonamento annuale Ataf 310 euro (gli studenti invece pagano 252 euro). Per la tramvia di Firenze e i bus Ataf e Linea l’abbonamento mensile per chi ha un reddito Isee fino a 36.151,98 euro costa 28 euro, quello trimestrale 76 euro, l’annuale 260 euro (200 euro per gli studenti).

Dove acquistare i biglietti per la tramvia di Firenze

Oltre alle mille rivendite, come bar, tabaccherie e supermercati, ogni fermata delle linee 1 e 2 della tramvia è dotata di macchinette automatiche per l’emissione dei biglietti, che permettono di pagare sia con monete sia con carte di credito e bancomat grazie alla tecnologia contactless. A differenza dei bus Ataf e Li-nea, non è prevista la vendita dei biglietti a bordo della tramvia fiorentina.

Da cellulare: biglietto SMS per tramvia e bus Ataf, ecco il numero

C’è anche una possibilità comoda, a portata di telefonino: per fare il biglietto via sms per la tramvia fiorentina e per gli autobus, il numero a cui mandare un messaggino con il proprio cellulare è 4880105, scrivendo “ATAF”. Attenzione, il servizio è attivo solo per i clienti Tim, Vodafone e Wind 3, non è previsto invece per i vari operatori virtuali come ad esempio Ilad, Coopvoce, Fastweb, Postemobile e simili. Il costo del biglietto elettronico ricevuto via SMS, valido sempre 90 minuti, è un po’ più caro rispetto a quello ordinario: 1,80 euro.

Biglietti online per la tramvia di Firenze: app Nugo

Non tanto conosciuta ancora la possibilità di acquistare i biglietti Ataf anche online con l’app Nugo, disponibile per gli smatphone Android e sull’Apple store. Basta scaricare l’applicazione e iscriversi. Per convalidare il biglietto elettronico è sufficiente dare l’ok alla geolocalizzazione del dispositivo e scegliere “usa adesso”.

Il super biglietto tramvia – treno “Unico metropolitano”

Dal primo giugno 2019, grazie a una misura della Città metropolitana di Firenze, è disponibile il biglietto “Unico metropolitano” che permette di viaggiare sui treni regionali, sui bus e sulla tramvia di Firenze nei territori comunali di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa. In pratica si tratta di un abbonamento mensile del costo di 50 euro (41 euro la tariffa Isee), che viene caricato sulla carta “Unica Toscana”, la tessera da richiedere online e su cui caricare anche gli altri abbonamenti per i bus e la tramvia di Firenze.

No all’abbonamento settimanale per la tramvia, ma con la Firenze Card + i turisti viaggiano per 72 ore

Come detto non esiste un abbonamento settimanale o un biglietto giornaliero per la tramvia di Firenze. Per quanto riguarda i turisti che soggiornano in città per 2 o 3 giorni, la soluzione per spostarsi sulla tramvia e sui bus è la Firenze Card +: aggiungendo 7 euro alla Firenze Card base, che costa 85 euro, si possono usare in modo illimitato per 72 ore i mezzi pubblici cittadini, oltre ad avere diritto all’accesso a più di 50 musei, mostre incluse.

Tramvia di Firenze gratis per i bambini, ma solo se…

Anche sulla tramvia fiorentina valgono le stesse regole dei bus Ataf: i bambini non pagano il biglietto e viaggiano gratis se sono più bassi di un metro, ma non devono occupare un posto a sedere (un bambino per ogni adulto accompagnatore). Per gli altri c’è il normale ticket che costa 1,50 euro per 90 minuti.

Le regole per biciclette e cani a bordo del tram

Finiamo con i dubbi più comuni. Niente biglietto a bordo della tramvia di Firenze per i cani, a patto che siano con museruola e guinzaglio e nel numero massimo di uno per passeggero (il padrone, lui sì, deve essere minuto di un titolo di viaggio valido). Anche i gatti, come gli altri animali di affezione, viaggiano gratis e devono stare negli appositi trasportini. Niente biglietto aggiuntivo anche per salire con la propria bici sulla tramvia di Firenze, basta quello del proprietario, spiega Gest, la società che gestisce il servizio. È possibile trasportare la bicicletta (non più lunga di 180 centimetri) nella carrozza di coda, fissandola con l’apposita cintura, ma solo in determinate fasce orarie: dal lunedì al sabato dalle 5 alle 7, dalle 10 alle 17 e dalle 20 a mezzanotte e mezzo; la domenica non sono previste restrizioni.