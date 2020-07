Bonus ristorante, spunta l’ipotesi di un aiuto alla ristorazione

Nella fitta selva di bonus nati durante l’emergenza Covid, ne potrebbe presto spuntare un altro: già ribattezzato “bonus ristorante“, sarebbe un incentivo per il settore della ristorazione, senz’altro uno dei maggiormente colpiti, sul piano economico, dal coronavirus.

A lanciare la proposta sono state le associazioni di categoria dei ristoranti che ieri hanno avuto un incontro con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli. La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi aderenti a Confcommercio, in una nota spiega di aver presentato l’idea de “l’istituzione di un bonus che possa incentivare i consumi nella ristorazione dando la possibilità ai consumatori di detrarre le spese fatte nei pubblici esercizi“. Castelli si è detta disponibile a studiare misure che incentivino i consumi.

Un Bonus ristorante per sostenere il settore

Al momento il bonus ristorante resta solo una proposta. Il viceministro ha garantito il suo impegno su altre misure di sostegno al settore. In particolare, sgravi contributivi per abbassare il costo del lavoro, la proroga della cassa integrazione fino a fine anno, il sostegno per l’affitto dei locali attraverso il rinnovo del credito d’imposta e anche prevedendo l’istituzione di un fondo specifico.

Di un bonus per la ristorazione si era parlato anche la settimana scorsa, quando a proporlo fu la ministra della Politiche agricole Teresa Bellanova. In quel caso però si ipotizzava un incentivo diretto agli esercenti e agli operatori del settore, non ai consumatori. E allargato a tutto l’Horeca, ovvero tutto il canale commerciale dell’alberghiero, della ristorazione e dei bar. In quell’occasione, Bellanova ipotizzò un bonus da 5000 euro per ristoranti ed esercizi in difficoltà, prelevato da un fondo ad hoc per la ristorazione dal valore di circa un miliardo di euro.

Per discutere queste proposte sarà istituito un tavolo di lavoro interministeriale tra i ministeri dell’Economia, dei Beni culturali e le associazioni di categoria.