Eventi in Toscana questo weekend: cosa fare il 27 e 28 luglio 2024

Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio 2024 sono molti gli eventi in tutta la Toscana e non solo a Firenze. Dalla curiosa Festa dell’Unicorno a Vinci fino a un tuffo nel passato con Laterina medievale, in provincia di Arezzo, per poi entrare in cantine e aziende vinicole grazie a “Calici di stelle”. Questo fine settimana è ricco di sorprese, anche per famiglie con bambini: scopriamo tutti gli appuntamenti in questa guida di fine luglio.

Festa dell’Unicorno a Vinci (dal 26 al 28 luglio)

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, nel Comune di Vinci, torna la Festa dell’Unicorno, l’evento dedicato al fantasy e al mondo nerd. Sono oltre 400 le iniziative che si terranno nelle 9 aree tematiche nel quale è suddiviso il centro storico. Fantascienza, fumetti, streampunk, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini sono i temi delle diverse aree. Ognuna di queste ospiterà un ricco programma di spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti. Biglietti d’ingresso acquistabili in loco oppure online. Dettagli nell’articolo sulla Festa dell’Unicorno.

Eventi in Toscana (dal 26 al 28 luglio 2024): Laterina Medievale

Sempre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica si terrà una curiosa Festa medievale a Laterina, in provincia di Arezzo. Prevista l’apertura dei mercatini medievali e delle botteghe borghigiane. Per tutta la sera e fino a notte inoltrata, ci saranno poi dimostrazioni di combattimenti, giochi di fuoco, musici e gruppi teatrali di strada, ma anche il buon cibo della tradizione toscana e le birre artigianali. Sul sito ufficiale della rassegna è disponibile il programma dettagliato della festa. Ingresso gratuito.

“Tre giorni in contea” a Santa Fiora (Amiata)

Il borgo amiatino di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, ospiterà dal 26 al 28 luglio Tre giorni in contea, festa medievale che ricorda la nascita della Contea di Santa Fiora avvenuta nel 1274. Uno dei più bei borghi d’Italia si immergerà così nelle atmosfere del tempo con mercatini artigianali, cortei storici, spettacoli di sbandieratori, giullari, giochi e antichi mestieri. Non mancherà l’occasione per gustare specialità gastronomiche della tradizione amiatina.

Eventi in Toscana (sabato 27 e domenica 28 luglio 2024): il primo weekend di “Calici di Stelle”

Sabato 27 luglio al via anche Calici di Stelle con tantissimi appuntamenti nelle cantine e nei centri storici dei territori del vino in tutta Italia. L’iniziativa, che fa al caso di chi ama il buon vino e la cultura, è un vero e proprio viaggio attraverso le migliori aziende vitivinicole italiane. Tanti saranno gli eventi in Toscana in programma per il 27 e 28 luglio 2024, come per esempio le due serate nella piazza Agnolo Firenzuola di Vaiano dedicate ad importanti vini e alla cucina sarda, accompagnate da musica e visita libera all’elegante chiostro della Badia. Informazioni su www.mtvtoscana.com.

Eventi in Toscana: “Festival Puccini” a Torre del Lago

Per celebrare Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa, il Festival Puccini di Torre del Lago – nell’allestimento firmato da Barbara Hewitt e lo spettacolo di Roberto Bolle – presenta un programma (fino al 7 settembre) che ripercorre la parabola artistica del compositore lucchese. Nel Gran Teatro all’aperto sul Lago di Massaciuccoli in piazzale Belvedere n.4, nella giornata di sabato 27 luglio (ore 21:15), si terrà La Bohème, una tra le opere più importanti di Puccini. Ulteriori informazioni qui; biglietti disponibili sul sito di TicketOne.

Cosa fare con i bambini in Lunigiana: l’Isola Che Non C’è (26-28 luglio 2024)

Questo fine settimana c’è una sorpresa anche per le famiglie con bambini. A Monzone, in provincia di Fivizzano (località Sasi), da venerdì 26 fino a domenica 28 luglio – dalle ore 18:00 alle 23:55 – ci sarà anche L’Isola Che Non C’è, festival delle meraviglie per tutti da 0 a infiniti anni. Spettacoli, cibo, arte, musica, giochi e tanto divertimento: qui è disponibile il programma completo dell’iniziativa, ma tra gli appuntamenti in programma vogliamo segnalarne alcuni, come l’arrivo di Peter Pan e di Capitan Uncino sabato 27 alle ore 19:00 e lo spettacolo in pista del mago SENZA NOME previsto per le 21:15 di domenica 28.

Cosa fare se si resta a Firenze nel weekend

Per chi deciderà di restare a Firenze nel weekend tra venerdì 26 e domenica 28 luglio 2024, ecco le iniziative da mettere in agenda. Vediamole brevemente insieme:

Santo Spirito in fiera (piazza Santo Spirito), il consueto mercatino di generi vari, dall’artigianato alla bigiotteria fino ai prodotti enogastronomici | domenica 28 luglio , dalle ore 08:00 alle 20:00. Ingresso gratuito.

(piazza Santo Spirito), il consueto mercatino di generi vari, dall’artigianato alla bigiotteria fino ai prodotti enogastronomici | , dalle ore 08:00 alle 20:00. Ingresso gratuito. Ultimi concerti di Musart , la rassegna che porta a Firenze i protagonisti della musica e dello spettacolo | venerdì 26 con “CCCP – Fedeli alla linea ” al parco mediceo di Pratolino, Villa Demidoff (Vaglia). Apertura parco ore 18:00 e inizio spettacoli ore 21:15; sabato 27 con “Patrizio Fariselli – Concerto all’alba” nel Cortile degli Uomini dell’ Istituto degli Innocenti di piazza Santissima Annunziata. Apertura biglietteria ore 03:30; inizio spettacoli ore 04:45. Domenica 28 luglio, Pooh in concerto nel parco mediceo di Pratolino (recupero della data del 25 luglio). I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Musart Festival, su TicketOne e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

, la rassegna che porta a Firenze i protagonisti della musica e dello spettacolo | con ” al parco mediceo di Pratolino, Villa Demidoff (Vaglia). Apertura parco ore 18:00 e inizio spettacoli ore 21:15; con “Patrizio Fariselli – Concerto all’alba” nel Cortile degli Uomini dell’ di piazza Santissima Annunziata. Apertura biglietteria ore 03:30; inizio spettacoli ore 04:45. Domenica 28 luglio, nel parco mediceo di Pratolino (recupero della data del 25 luglio). I sono disponibili sul sito ufficiale del Musart Festival, su TicketOne e nei punti vendita Boxoffice Toscana. I Hate My Village in concerto all’anfiteatro delle Cascine | domenica 28 luglio alle ore 21:15. Porteranno con loro il nuovo album Nevermind The tempo , un disco sgrammaticato che non rincorre nessuna architettura musicale ma che tratteggia un mondo che non ha eguali nel panorama musicale del nostro Paese: storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, inconfondibile e travolgente. I biglietti – posto unico 23 euro – sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

in concerto all’anfiteatro delle Cascine | alle ore 21:15. Porteranno con loro il nuovo album , un disco sgrammaticato che non rincorre nessuna architettura musicale ma che tratteggia un mondo che non ha eguali nel panorama musicale del nostro Paese: storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, inconfondibile e travolgente. I biglietti – posto unico 23 euro – sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita Boxoffice Toscana. “Festa della Birra” al parco dei Renai e a Strada in Chianti | fino a domenica 28 luglio , in tutti e due i luoghi, verrà fatto spazio al buon cibo e alla birra artigianale naturalmente, ma anche alla musica dal vivo e a tante altre sorprese.

| , in tutti e due i luoghi, verrà fatto spazio al buon cibo e alla birra artigianale naturalmente, ma anche alla musica dal vivo e a tante altre sorprese. Cinema all’aperto : la guida completa alle arene estive;

: la guida completa alle arene estive; Locali all’aperto : spazi estivi per eventi, concerti e aperitivo;

: spazi estivi per eventi, concerti e aperitivo; Posti freschi vicino Firenze: boschi e luoghi dove andare d’estate.