Torna il caldo africano, allerta a Firenze: tra le città più roventi

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono, per quanto riguarda le temperature: torna il caldo africano, che a Firenze potrà sfiorare i 40 gradi, nella settimana a cavallo tra fine luglio e inizio agosto. La nostra sarà una delle città italiane più roventi. Intanto durante il fine settimana scatta il bollino arancione. La buona notizia è invece per i vacanzieri: su tutta la Toscana splenderà il sole con l’alta pressione che non ci lascerà almeno fino alla prima settimana di agosto.

Il caldo africano a Firenze, le previsioni meteo

La colonnina di mercurio subirà una nuova impennata anche in Toscana a partire dal weekend del 26-27-28 luglio con un’ondata di afa che si intensificherà la prossima settimana. L’allerta per il caldo eccessivo, causato dall’anticiclone africano, a Firenze scatterà tra lunedì e mercoledì, stando alle previsioni meteo elaborate finora. Già dalla giornata di venerdì 26 luglio è “probabile un aumento delle temperature e caldo in nuova intensificazione, a causa della progressiva espansione di un promontorio di origine sub-tropicale sul Mediterraneo centro-occidentale”, avverte il Consorzio Lamma sul suo profilo X. Per venerdì 26 e sabato 27 il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica il bollino arancione a Firenze, proprio per il caldo eccessivo, con condizioni di rischio per la salute delle persone. Ma sarà solo l’antipasto.

Non sono da escludere “punte fino a 40 °C o localmente oltre in Toscana nella prossima settimana”, continuano gli esperti. Firenze sarà in buon compagnia, perché il caldo africano spingerà la colonnina di mercurio sui 39-40 gradi anche a Roma, Terni e al Sud. Ilmeteo.it prevede notti tropicali con ben 26 gradi di minima, a Messina, Palermo e Rimini. Si suderà sotto le stelle con 25 gradi ad Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Lodi, Massa, Milano, Monza, Pavia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria e Savona. A Firenze le temperature minime notturne sembra che resteranno almeno fino a lunedì su valori intorno ai 20-21 gradi.

Quando finirà l’ondata di caldo?

Qualcosa potrebbe cambiare verso il primo fine settimana di agosto. “I modelli probabilistici lasciano intravedere un possibile allentamento del caldo intenso“, dice sempre il Lamma. Al momento però si parla di un calo termico piuttosto modesto. Il caldo insomma non lascerà Firenze così facilmente, anche se per conoscere la tendenza bisognerà vedere l’evoluzione delle previsioni meteo nei prossimi giorni.