Colpani è il terzo nuovo acquisto della Fiorentina

Mentre la Fiorentina si trova in Inghilterra per una serie di amichevoli è arrivato l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Andrea Colpani, in arrivo dal Monza, che si aggiunge a Kean e Pongracic.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale del club viola:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall’ A.C. Monza. Colpani, nato a Brescia l’ 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato, inoltre, le maglie delle Nazionali giovanili azzurre e, nel 2023, è stato anche convocato dalla Nazionale maggiore.

Le amichevoli inglesi

Oggi inizia un trittico di amichevoli per la Fiorentina che prosegue la preparazione estiva. Stasera (alle 20,30 italiane) la partita contro il Bolton. Domani, sabato 27 luglio (alle 16 italiane) la sfida contro il Preston. Si chiude martedì 30 luglio (alle 20,45 italiane) contro l’Hull City. Quest’ultima è l’unica partita che verrà trasmessa in diretta da Dazn.