12 borse di studio per 6 corsi al MAD Murate Art District

Sei corsi di formazione tra teatro, performance, danza, training vocale e arte contemporanea a cui accedere gratuitamente grazie a dodici borse di studio, due per ogni percorso. È questa l’offerta elaborata da MAD Murate Art District – MUS.E in collaborazione con Comune di Firenze per l’anno di formazione 2024/2025.

I corsi di formazione

Nel dettaglio la Compagnia Teatrale Krypton proporrà un laboratorio di formazione dedicato ad attori e diretto da Fulvio Cauteruccio, che si concluderà con la messa in scena dello spettacolo “Questa sera si recita a soggetto” di Luigi Pirandello. Laboratorio Nove curerà un corso di avvicinamento rivolto a tutti i principianti nel campo delle arti sceniche. Studio Bianco è invece un corso di formazione, diretto da Claudio Suzzi della compagnia teatrale Interazioni Elementari, per attori, educatori, insegnanti, operatori sociali che hanno interesse ad approfondire le teorie e le tecniche del teatro sociale e di comunità.

E ancora Oasi, laboratorio condotto dal danzatore e coreografo Paolo Mereu, è stato concepito per allenare e riflettere sui linguaggi del corpo, mentre CORO CONfusion/migrazioni sonore è un laboratorio di training vocale curato da Benedetta Manfriani che accoglierà due partecipanti scelti tra cantanti, performers vocali e semplici amatori e appassionati di canto con forte motivazione, che si ritroveranno per scoprire lo strumento della voce. Infine, il programma di corsi di formazione di MAD comprende il laboratorio intensivo di arte contemporanea “La Biennale Bomba: Stranieri ovunque” con le artiste Kirsten Stromberg, Regan Wheat e Melissa Morris.

Le borse di studio per i corso del MAD

“Nella sua mission MAD ha l’educazione alle arti della cittadinanza, l’accessibilità, il coinvolgimento della comunità – spiega Valentina Gensini, direttrice artistica del Murate Art District – ecco quindi un ventaglio ricco e molto qualificato di proposte per praticare le arti. Chi pratica teatro, danza o canto è poi un fruitore attento e competente di spettacoli e concerti, acquisisce maggiore sensibilità, maggiore capacità di gestione delle emozioni e un significativo aumento di benessere psico-fisico”.

Per candidarsi alle borse di studio è necessario inviare una lettera motivazionale a [email protected] con oggetto “Borsa di studio e il titolo corso desiderato”. Non è richiesta pregressa esperienza, ma molta motivazione. Chi desidera può allegare alla lettera motivazionale anche un curriculum o un portfolio e l’attestazione ISEE, che darà la precedenza nella assegnazione delle borse di studio per i corsi.