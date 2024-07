L’ex scuola di Croce a Varliano rinasce grazie alla moda italiana

- Pubblicità -

Dopo la chiusura di due anni fa, l’ex scuola di Croce a Varliano nel comune di Bagno a Ripoli si appresta alla riapertura grazie a un istituto di alta formazione. MITA, acronimo di Made in Italy Tuscan Academy, ha infatti deciso di riqualificare e utilizzare la struttura per ospitare l’Istituto Tecnologico Toscano (ITS).

La MITA Academy è un’istituto tecnologico superiore professionalizzante con sede a Scandicci, con all’attivo 9 corsi riguardo il mondo della moda. Recentemente ha assorbito l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana, tra i cui soci figura anche il Comune di Bagno a Ripoli. Proprio in virtù di questa collaborazione è nata l’idea di avviare un progetto per il recupero dell’ex scuola elementare di Croce a Varliano.

- Pubblicità -

Il progetto di recupero della ex scuola di Croce a Varliano

L’Istituto Tecnologico Superiore Toscano (ITS) avrà in concessione l’immobile, di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli, per dieci anni. L’edificio è dismesso da due anni: i bambini che frequentavano la scuola sono stati trasferiti a Rimaggio e nel nuovo plesso di Padule. Sarà necessaria anche un importante opera di riqualificazione strutturale del complesso, circa 1400 mq in tutto, possibile grazie a 300 mila euro di fondi PNRR.

Al piano terra saranno realizzate le aule, mentre al primo livello sarà creata una foresteria da utilizzare come alloggio per gli studenti. Attualmente alcuni locali del primo piano dell’edificio sono utilizzati da una scuola di ballo, la quale sta concordando con l’amministrazione comunale una nuova sistemazione. In seguito a questa ristrutturazione, l’ex scuola diventerà ufficialmente un centro di eccellenza nella formazione di artigiani della moda altamente specializzati.

- Pubblicità -

Le prospettive per il futuro

“Qui a Bagno a Ripoli si formeranno maestranze di altissima qualità: basti pensare che MITA ha un tasso di occupazione del 95% per i suoi diplomati – ha commentato il sindaco Francesco Pignotti – Si apriranno nuove sinergie con le aziende del territorio, dove il settore moda è costantemente in crescita, come dimostrano gli insediamenti di Fendi, Scervino, Givenchy e tantissimi conto-terzisti, sempre più ‘affamati’ di professionisti specializzati”.

Dello stesso entusiasmo il presidente di ITS MITA, Maurizio del Vecchia, che aggiunge: “L’inaugurazione di questo polo è un passo significativo verso la creazione di sinergie più strette tra l’ambito educativo e il mondo delle imprese locali, sostenendo così la crescita economica e culturale dell’area metropolitana.” Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale del Comune di Bagno a Ripoli.