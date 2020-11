I casi specifici in cui si può andare a caccia fuori comune, in zona arancione, e anche quando è consentito “sconfinare” se si è impegnati nella raccolta delle olive: a fare chiarezza sulle regole sarà una nuova ordinanza che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani firmerà presto. Ci sono già le prime anticipazioni delle disposizioni che il governatore metterà nero su bianco.

A livello nazionale rimangono infatti da chiarire alcuni dettagli pratici delle limitazioni previste dal Dpcm di novembre per le regioni finite nella fascia di rischio intermedio, quella comunemente chiamata “area arancione”. Se su alcuni punti si conosce già l’interpretazione ufficiale delle norme, per esempio su quando è possibile uscire dal comune dove si vive per fare la spesa al supermercato, su altri rimangono i dubbi. E in una regione come la Toscana, dove l’autunno è anche il momento di caccia (in primis del cinghiale) e di raccolta delle olive, c’è molta attesa per capire cosa si può fare e cosa no in base alle regole per la zona arancione.

Zona arancione, quando si può andare a cacciare fuori dal comune di residenza

Dopo il declassamento per il rischio Covid, Federcaccia e la Confederazione dei cacciatori hanno chiesto un chiarimento alla Regione sulla questione. Se arriverà l’ok dagli uffici della Presidenza del Consiglio, Giani consentirà gli spostamenti nella zona arancione toscana per i cacciatori che hanno il loro ambito territoriale di caccia fuori dal comune di residenza o domicilio. In ogni caso bisognerà sempre compilare l’autocertificazione.

La regione è divisa in 15 diverse aree per l’attività venatoria, qui la mappa degli ATC.

La raccolta delle olive nella Toscana arancione

Oltre che per cacciare, in molti si chiedono se si può uscire dal comune di residenza per raccogliere le olive, all’interno di una regione considerata zona arancione. Secondo le anticipazioni, l’ordinanza della Regione Toscana prevederà tra i motivi validi degli spostamenti fuori comune anche la necessità di raggiungere i terreni per la raccolta delle olive.

Caccia, raccolta olive e le altre regole in zona arancione: quando l’ordinanza della Regione Toscana

Una volta arrivati i chiarimenti da Roma, il presidente della Regione Eugenio Giani predisporrà l’ordinanza con le disposizioni locali per la zona arancione toscana, che toccherà oltre a caccia e raccolta delle olive, anche la questione delle seconde case e dei tirocini. La firma è prevista per oggi, con la successiva pubblicazione in pdf sul BUR, il Bollettino ufficiale regionale, e l’entrata in vigore 24 ore dopo.